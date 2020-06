La CE busca más financiación para una vacuna global contra el coronavirus

Bruselas, 26 jun (EFE).- La Comisión Europea (CE) coorganiza este sábado una nueva conferencia de donantes y un concierto virtual con artistas internacionales, como Shakira o Justin Bieber, con el fin de recaudar fondos para el desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico, tratamientos y una vacuna universal contra el coronavirus.

El evento, auspiciado por la organización Global Citizen, forma parte de la campaña 'The Global Goal: Unite for our Future' y es la continuación de la conferencia para recaudar fondos organizada por la CE el pasado 4 de mayo, que lleva recaudados ya 9.844 millones de euros, de los que 6.500 millones provienen de países u organizaciones de la Unión Europea.

'Solo pondremos fin a esta pandemia cuando haya terminado en todas partes. Para ello, tenemos que invertir en producir vacunas a una velocidad y escala sin precedentes. Y tenemos que hacer esta vacuna asequible. Una tarea de tal magnitud solo puede llevarse a cabo si el mundo se une', declaró la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, en un comunicado.

La cumbre mundial de donantes comenzará a las 15.00 horas (13.00 GMT) y contará con las intervenciones del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres; el presidente francés, Emmanuel Macron; la canciller alemana, Angela Merkel; el primer ministro británico, Boris Johnson, y su homóloga noruega, Erna Solberg, entre otros.

En esta ocasión la Comisión no ha fijado un objetivo de financiación a alcanzar puesto que ya se han superado los 7.500 millones de euros que se fijaron como meta en el primer evento.

Los donaciones hasta el momento incluyen, además de 6.500 millones de euros por parte de la Unión Europea, 762 millones de euros comprometidos por Japón, 551 millones de euros de Canadá, 457 millones de Arabia Saudí, 205 millones de euros de Australia, 45 millones de China, 54 millones de Israel o 45 millones de Corea del Sur, entre aportaciones de otros países.

Una vez termine la conferencia de donantes, a las 20.00 horas (18.00 GMT) tendrá lugar un concierto virtual en el que participarán Shakira, Cold Play, Miley Cyrus, Justin Bieber, Usher, Jennifer Hudson, J Balvin, Chloe x Halle, Yemi Alade, Christine and the Queens y la Filarmónica de Los Angeles, entre otros artistas.

El espectáculo podrá verse a través de RTVE, Canal+, ARD, Bell Media, CBC, NBC, Globo o Fuji TV, entre otras plataformas, así como a través de Twitter, Facebook, Youtube y el portal de la Comisión Europea, y pondrá el broche final a la campaña de donaciones.

'Los ciudadanos globales de todo el mundo están pidiendo a los líderes mundiales que ayuden a poner fin a COVID-19 al instarles a comprometer los miles de millones de dólares necesarios para entregar pruebas, tratamientos y vacunas a todos, en todas partes. Necesitamos equidad en salud y justicia global', declaró en un comunicado la cantante colombiana Shakira.

La financiación conseguida mañana se destinará al Fondo de Respuesta Solidaria ante la COVID-19 de la OMS, a la Alianza Mundial por las Vacunas (GAVI), a la Coalición para las Innovaciones en Preparación ante Epidemias (CEPI) -que trabaja en una vacuna-, o a la Fundación de Nuevos Diagnósticos Innovadores (FIND), organización sin ánimo de lucro que desarrolla pruebas de diagnóstico, entre otros beneficiarios. EFE

