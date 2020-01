La cineasta mexicana Gigi Saul Guerrero trabajará con Eli Roth en '10-31'

Los Ángeles (EE.UU.), 14 ene (EFE).- La cineasta mexicana Gigi Saul Guerrero dirigirá la película de terror '10-31', que contará entre sus productores con un gran talento de este género como Eli Roth.

'¡Trabajar con un estudio prestigioso como Orion Pictures y junto a mi amigo Eli es verdaderamente increíble!', dijo este martes la directora en un comunicado de prensa.

'Este es un guion que no pude soltar desde el primer momento. Sentí pasión de inmediato por tomar estar historia y convertirla en un viaje emocionante y visceral para el público en la gran pantalla', agregó esta realizadora que también tiene la nacionalidad canadiense.

La trama de '10-31' gira en torno a la noche de Halloween, cuando una joven que lleva a sus sobrinos a buscar dulces por el vecindario descubre una terrorífica nota asegurando que hay un asesino suelto en su barrio.

'Soy un enorme fan de Gigi desde hace años, desde sus primeros cortometrajes a sus trabajos en la televisión aclamados por la crítica', apuntó Eli Roth, productor en este nuevo proyecto y que sedujo a los fans del cine de terror con sangrientas y truculentas películas como 'Hostel' (2005).

'La de Gigi es una poderosa nueva voz en el cine de género, y estoy seguro de que ella le dará a los fans del terror lo que esperan de formas nuevas y sorprendentes', añadió.

Asimismo, el presidente de Orion Pictures, John Hegeman, aseguró que esta joven directora latina es 'una fuerza de la naturaleza'.

'Estamos increíblemente emocionados de colaborar con ella en '10-31' mientras continúa abriendo caminos en el espacio del terror', dijo.

'10-31' tendrá un guion firmado por Ian Shorr y Peter Gamble que estará basado en un argumento de Laurie Ashbourne y en una historia creada para la gran pantalla de Kathy Charles.

La carrera de Gigi Saul Guerrero incluye aplaudidos cortometrajes como 'El Gigante' (2014), la web serie 'La quinceañera' (2017), o dos episodios en 2019 para las series 'Into the Dark' y 'The Purge'.

La cineasta es también cofundadora de la compañía audiovisual Luchagore Productions. EFE

dvp/cfa

Accede al contenido premium exclusivo, con todas las fotos y vídeos, en el nuevo producto Entretenimiento América de Efe Servicios (https://bit.ly/39PwRRa). En Twitter puedes seguirnos con el hashtag #EFEentretenimiento