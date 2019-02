$!La cirugía de Bolsonaro, un lujo para muchos brasileños

Situado en el pudiente barrio de Morumbi, en la zona oeste de la capital paulista, el hospital ha tratado también a Edson Arantes do Nascimento “Pelé”, entre otras personalidades del país.

“Tengo que hacer un examen primero y mientras no haga ese examen no puedo hacer la cirugía” para la retirada de la bolsa, comenta a Efe Isaque, que aún trabaja realizando servicios generales, como electricista o fontanero.

El problema es que la máquina para hacer la colonoscopia previa a la operación estuvo rota durante prácticamente todo 2018, ejemplo del estado precario de la salud pública en el país. Trajeron una de otra unidad, pero se la llevaron de vuelta al poco tiempo.

“En la privada, hacer esos exámenes son 870 reales (unos 230 dólares). No tengo ese dinero, no para hacer ese examen”, afirma Isaque, quien lleva un año sin trabajar en plenitud porque no puede “coger cosas muy pesadas” ante el riesgo de que pase algo con la bolsa.

Fuentes médicas del sistema brasileño de salud pública confirman a EFE que efectivamente la lista de espera para la reconstrucción del tránsito intestinal es “bien más demorada”, pues la prioridad son las urgencias.

La recomendación para la retirada de la bolsa, que se tiene que vaciar todos los días y se cambia de media una vez por semana, es a partir de los tres meses de su implementación y siempre que el paciente esté en óptimas condiciones para ello.

La previsión es que Bolsonaro reciba el alta en los próximos días. Isaque, por su parte, seguirá esperando su turno en la pública.

En 2018, el sistema público de salud cumplió 30 años con el gran desafío de una financiación eficiente, pues el 80 % de los más de 200 millones de brasileños dependen exclusivamente de él para cualquier tipo de atención médica, según datos oficiales.

Además, en los últimos ocho años se han cerrado 34.000 camas en el país, que se suman a los 174.000 millones de reales (46.240 millones de dólares) del presupuesto para salud que se han dejado de usar desde 2003, de acuerdo con el Consejo Federal de Medicina.

Para Isaque, a los pobres solo les resta lo peor de lo peor: “El pobre no puede comer ni la hierba seca, solo la raíz de ella”.