La coalición contra el EI analiza en Roma cómo detener su avance en África

Roma, 28 jun (EFE).- Los ministros de Exteriores y representantes de los 83 países integrantes de la coalición internacional contra el Estado Islámico (IE) se reunieron hoy en Roma, la primera vez en dos años, para analizar cómo derrotar a este grupo terrorista y, sobre todo, neutralizar la amenaza que supone especialmente en África.

'Esta reunión se produce en un momento en el que existe miedo de que el EI se pueda reforzar. No hay que bajar la guardia, tenemos que aumentar la acción como coalición, incrementando las áreas en las que centramos nuestra atención, no solo en Medio Oriente, sino también África, en particular en el Sahel, en Mozambique y en el Cuerno de África', declaró el ministro italiano de Exteriores, Luigi Di Maio, en una rueda de prensa.

Di Maio compareció junto con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, tras la conclusión de la reunión ministerial y ambos defendieron la necesidad de atacar las fuentes de financiación del EI para evitar su expansión en África y Asia y sus medios de difusión de propaganda, así como acabar con las células que quedan en Irak y Siria, donde aún hay más de 10.000 combatientes del EI.

LA ESTABILIDAD DEL SAHEL

La estabilidad del Sahel y la lucha contra las ramificaciones del EI en África es esencial, también para la estabilidad en Europa, dijo Di Maio en su discurso de apertura de la reunión, y agradeció la presencia 'como observadores invitados' de Ghana, Mozambique y Burkina Faso.

Di Maio también propuso la creación de un grupo de trabajo sobre África para integrar a los países de ese continente, donde la expansión terrorista es evidente.

En ese sentido, la ministra de Exteriores española, Arancha González Laya, que apoyó 'firmemente' la iniciativa italiana, pidió que la coalición, que ha logrado reducir el EI a su mínima expresión en Siria e Irak, 'aplique las lecciones aprendidas' en el continente africano, en particular en el Sahel, donde 'el terrorismo está tremendamente activo'.

'El EI está activo, se extiende, se expande, recluta y comete actos de terror contra la población civil en el continente africano', dijo la jefa de la diplomacia española, para quien 'el caos' que el terrorismo busca 'alimenta tráficos ilícitos como el de personas, que acaban buscando su salida a través de los vecinos', como Túnez, Libia, Marruecos, Argelia, para explicar el vínculo existente como con la migración irregular.

BOMBARDEOS COMO 'ACCIONES DE AUTODEFENSA'

Blinken, también en su discurso de apertura de la reunión, destacó que se han hecho 'progresos' en la lucha contra el EI gracias a que los países que quieren erradicarlo han trabajado juntos, pero mencionó que aún quedan unos 10.000 de sus combatientes en Siria, lo que representa 'una situación insostenible'.

Sobre ese país, afirmó que es crucial que los sirios puedan tener por fin una paz duradera que les permita comenzar la reconstrucción, tras más de una década de conflicto. 'Queremos que haya asistencia humanitaria para las personas que están en Siria', indicó.

Blinken también se refirió a los bombardeos llevados a cabo este domingo por su país contra posiciones de milicias apoyadas por Irán en zonas fronterizas entre Siria e Irak para decir que fueron 'acciones de autodefensa'.

'Con las acciones asumidas ayer hemos demostrado que el presidente (Joe Biden) está dispuesto a actuar si es necesario para proteger los intereses de Estados Unidos, para proteger a los nuestros', argumentó, al tiempo que subrayó que 'estas acciones de autodefensa, para prevenir ataques, son un mensaje claro' que confía en que haya sido 'comprendido por aquellos a los que va dirigido'.

BLINKEN, RECIBIDO POR EL PAPA

Por otra parte, Blinken fue recibido este lunes por el papa Francisco en una reunión que duró 40 minutos y que 'fue una oportunidad para que el papa recordara el viaje que realizó en 2015 y para expresar su cariño y atención al pueblo de los Estados Unidos de América', según declaró el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, en un comunicado breve.

El secretario de Estado estadounidense tampoco quiso entrar en demasiados detalles sobre el contenido de las conversaciones, y en la rueda de prensa conjunta con Di Maio se limitó a decir que fue 'un gran honor a nivel personal', una 'reunión muy cálida' en la que trató con el pontífice temas como la pandemia, el cambio climático o la inmigración.

Mañana martes el secretario de Estado estadounidense asistirá a la reunión de ministros de Exteriores del G20 en la ciudad italiana de Matera (sur), bajo la presidencia de turno italiana. EFE

