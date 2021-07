La comisión que investiga la covid en Brasil pide explicaciones a Bolsonaro

(actualiza con respuesta de Bolsonaro)

Brasilia, 8 jul (EFE).- La comisión del Senado que investiga la gestión de la pandemia de coronavirus en Brasil remitió una carta este jueves al presidente Jair Bolsonaro, en la cual demanda una explicación sobre sospechas de corrupción en la compra de vacunas.

No obstante, minutos después del anuncio de la carta, Bolsonaro aseveró en su programa semanal transmitido en vivo por las redes sociales que está 'cagando' para ese pedido, porque no le va a responder a 'ese tipo de gente' (los senadores de la comisión) 'que no están interesados en conocer la verdad'.

'No voy a responder nada. Es una comisión que dispensa comentarios. Duerman ahí esperando mi respuesta. Los ignoré a ustedes y no va a haber respuesta. ¿Qué produjo de bueno esa comisión para Brasil y reducir el número de muertes?', cuestionó Bolsonaro.

La consulta se refiere a las dudas suscitadas en la investigación sobre las negociaciones para la compra de la vacuna Covaxin, de la farmacéutica india Bharat Biotech, una operación en la que se sospecha que hubo las más diversas irregularidades.

Además, el diputado oficialista Luis Miranda dijo ante ese grupo parlamentario que en su momento informó 'personalmente' a Bolsonaro sobre esos asuntos y que el mandatario admitió que era 'grave', pero que le confesó que era un 'rollo' del legislador Ricardo Barros, jefe del grupo oficialista en la Cámara baja.

Esas revelaciones llevaron a la Fiscalía General a iniciar una investigación, avalada por la Corte Suprema, a fin de determinar si Bolsonaro supo efectivamente de esas tratativas sospechosas y si ignoró los avisos y dejó avanzar el negocio, o si hizo algo a fin de impedirlo, pues de otro modo podría haber incurrido en delitos.

Hasta el momento, Bolsonaro aún no se ha manifestado sobre las declaraciones del diputado Miranda ante la comisión parlamentaria y no ha aclarado si, como dice el legislador, supo anticipadamente de las sospechas que existían en torno a esa negociación.

En el caso de la vacuna india, la comisión del Senado dice tener pruebas de que Bolsonaro ignoró informaciones que le fueron dadas por Miranda en marzo pasado, y el contrato de intención de compra fue suspendido sólo cuando las sospechas fueron reveladas por la comisión y la prensa local, hace poco menos de dos semanas.

La operación, que contemplaba 20 millones de dosis de Covaxin, tenía un valor de 420 millones de dólares y, entre otros puntos sospechosos, había un acuerdo paralelo según el cual parte del pago debía ser recibido por una firma basada en Singapur que no figuraba en el contrato.

Además, actuaba como 'intermediario' un empresario brasileño que ya está investigado por corrupción y que, en 2016, le 'vendió' al Ministerio de Salud un lote de medicamentos que jamás entregó.

En la carta remitida a Bolsonaro, la comisión parlamentaria le demanda que diga lo que sabía sobre ese asunto y lo que hizo luego de ser informado, o que aclare si el diputado Miranda ha mentido.

'Rogamos a Vuestra Excelencia que se posicione de manera clara, cristalina, republicana e institucional, inspirándose en el salmo tantas veces citado en sus declaraciones y viajes por el país: 'Conoceréis la verdad, y la verdad os libertará'', dice el texto, hecho público por la comisión parlamentaria. EFE

ed/wgm/laa/wgm/ares