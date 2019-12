La compra del Elche por el argentino Bragarnik culmina negociación de 5 meses

Elche (España), 4 dic (EFE).- El empresario argentino Christian Bragarnik se convirtió este martes en el nuevo accionista mayoritario del Elche al adquirir a través de su empresa, Score Club 2019, el 70% de los títulos del club de la segunda división española.

La operación económica con José Sepulcre, anterior propietario, culminó al menos cinco meses de negociaciones, cuya cronología es la siguiente:

Agosto:

Christian Bragarnik aparece por la sede del Elche a mediados de agosto, en plena planificación deportiva, para visitar las instalaciones del club y para que parte de su equipo de colaboradores comience a estudiar la documentación económica de la entidad.

Según fuentes próximas a la entidad, el empresario realizó una primera inyección económica de unos dos millones de euros para poder aumentar el límite salarial impuesto por la Liga de Fútbol Profesional (LFP).

Septiembre:

José Sepulcre ofrece una rueda de prensa para informar, entre otros asuntos de la actualidad del club, que ha aceptado la mediación de Bragarnik para incorporar al equipo al central paraguayo Danilo Ortiz, uno de los jugadores que se encuentra en la cartera del agente argentino, a un coste cero.

El ex presidente no confirma los contactos para la venta del club con un “grupo inversor amigo”, tal y como define al fondo que lidera Bragarnik, pero sí reitera que está abierto a ceder parte de la propiedad porque insiste en que él solo no puede soportar toda la carga económica. Desvela que en 2019 ha puesto de su bolsillo siete millones de euros para reforzar la plantilla en el mercado de invierno y ampliar el límite salarial marcado por Laliga para la temporada 2019-20.

Durante estas semanas, el empresario argentino acude con regularidad al estadio Martínez Valero e incluso presencia desde el palco el partido ante el Lugo acompañado por Daniel Angelici, dirigente de Boca. El contacto con los empleados del club ya se regulariza y se intuye el desembarco de su grupo en la entidad, aunque aún no como propietario, sino como socio.

Octubre:

La intermediación del empresario argentino resulta vital para que la selección nacional de Argentina acabe disputando un encuentro amistoso en el estadio Martínez Valero de Elche, aprovechando un parón por las fechas FIFA, ante Venezuela (6-1), que deja en las arcas de la entidad cerca de 50.000 euros. Durante estas fechas continúa presenciando algunos de los partidos del Elche en uno de los palcos de Sepulcre.

Noviembre:

El empresario argentino intensifica los contactos con Sepulcre y comienzan a perfilar su entrada en el club tras el compromiso adquirido durante el verano. Bragarnik presencia incluso partidos del equipo fuera de Elche, como el que disputó hace unas semanas en La Rosaleda de Málaga. Paralelamente, los accionistas del Elche aprueban una ampliación de capital y posterior reducción de las acciones, operación que sigue manteniendo a José Sepulcre como accionista de referencia a través de Tenama Inversiones.

Diciembre:

Bragarnik presencia desde un palco privado del estadio Martínez Valero la victoria del Elche ante el Racing de Santander (2-0) y cierra los últimos detalles de la operación por la que su grupo inversor Score Club 2019, adquiere el paquete accionarial mayoritario de la entidad.

La compra se realiza en una notaría de la ciudad en presencia de Joaquín Buitrago, presidente del Elche y abogado de Sepulcre. Ya por la noche, el argentino realiza sus primeras declaraciones en las que indicó que pretende dar “continuidad” a la línea marcada por Sepulcre y que su objetivo es devolver al Elche “a los primeros planos” del fútbol español, en alusión a la máxima categoría. EFE

