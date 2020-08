La conciliación, el temor de las familias españolas en la vuelta a las aulas

Lourdes Velasco

Madrid, 27 ago (EFE).- La incertidumbre invade los hogares de las familias españolas ante la vuelta de sus hijos al colegio dentro de unos días. Tras seis meses en casa por culpa de la covid-19, la esperanza de los adultos es que los centros educativos abran de forma segura y continua para recuperar las rutinas laborales que el virus interrumpió.

Todos los centros españoles de enseñanza de España permanecieron cerrados totalmente a los alumnos entre mediados de marzo y de junio pasados, durante el estado de alarma, para contener la epidemia. Después, apenas se reanudaron las clases presenciales antes de las vacaciones de verano.

Con más de 420.000 contagios por coronavirus desde que empezó la pandemia, España afronta ahora el reto de garantizar la seguridad sanitaria en escuelas, colegios e institutos para los 8,2 millones de estudiantes no universitarios que inician las clases.

Son niños y adolescentes de educación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional, que volverán a convivir después de casi seis meses sin relacionarse.

El Gobierno español y las autoridades regionales acordaron este jueves un protocolo de medidas sanitarias e higiénicas para prevenir el contagio de coronavirus y decidieron que un colegio se cerrará solo en caso de una 'transmisión no controlada' de la infección.

Con tres casos, ya se considerará que existe un brote en el centro educativo, contra el que se actuaría con aislamiento en domicilios, cuarentenas, incluso suspensión de la actividad docente parcial o total, según la gravedad y alcance de cada caso.

Esta situación le quita el sueño a Violeta, periodista de 37 años que se ocupa sola de su hijo Gonzalo, de 9, que aguantó como pudo una situación de excepcionalidad como la que supuso el confinamiento que se vivió en España entre los meses de marzo y junio, pero a día de hoy no se ve con fuerzas de volver a teletrabajar de nuevo encerrada en casa con su hijo al lado.

'No poder planificar ni qué va a ser de tu vida en el esquema trabajo y familia es muy desagradable', señala a Efe Violeta, que en el pasado confinamiento tuvo una sensación de no llegar y de hacer las cosas mal, y pide que, si la situación se repite, la reponsabilidad no recaiga de nuevo en los padres.

¿TRABAJO O FAMILIA?

No es el caso de la familia de Amelia, formada por ella, su hija María y sus dos nietas de 13 y 4 años. Las dos mujeres son empleadas del hogar pero una de ellas -la abuela, Amelia- dejó de trabajar durante el confinamiento para ocuparse de las niñas.

Ahora ella tiene un empleo, su hija lo ha perdido pero duda de si seguir buscando o no pese a la apremiante necesidad económica, porque no sabe si tendrá que dejarlo en unas semanas si cierran el colegio de la pequeña, ubicado en un distrito del sur de Madrid con un alto nivel de infecciones.

'Necesitamos el dinero para comprar la ropa, zapatos, el material para las niñas, pero no sabemos qué va a pasar y así no se puede una organizar', lamenta Amelia a Efe.

LAS MUJERES, LAS MÁS PERJUDICADAS

Laura Baena, fundadora de una organización de mujeres conocida como el Club de las Malasmadres, alerta del escenario desastroso a todos los niveles que supone la pandemia, ya que muchas madres tuvieron que renunciar a sus trabajos por el cierre de colegios.

'Las mujeres tenemos los puestos más precarios, los que se ven más perjudicados por la crisis económica. Y si lo unimos a la crisis del sistema de cuidados, al final lo que vemos es que teletrabaja la mujer y se queda en casa también la mujer', bien porque ha perdido su empleo o porque es la que se toma periodos de licencia, explica Baena, que alerta de las 'consecuencias sociales' de un nuevo cierre de las escuelas.

Por eso desde este club se mantiene la campaña 'Esto no es conciliar', lanzada durante el confinamiento, que pide que el teletrabajo sea imperativo cuando un trabajador lo pide por tener a cargo menores, además de la adaptación de la jornada sin pérdida salarial y ayudas retributivas para contratar personal para quienes no puedan trabajar a distancia cuando los colegios estén cerrados. EFE

lvp/ros/ajs/psh

(vídeo) (Recursos de archivo www.lafototeca.com cód 12282426)