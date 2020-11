La confianza, la clave en repunte futbolístico del español Bilbao en México

Aguascalientes (México), 12 nov (EFE).- El español Unai Bilbao, defensa del Necaxa, reveló este jueves que la confianza que le dieron los dos entrenadores que lo han dirigido en el Apertura 2020 ha sido la clave para su repunte futbolístico.

'Me han hecho sentir a gusto y con confianza y eso me ha ayudado a sumar al equipo, estoy agradecido con los dos técnicos que me han dirigido (Alfonso Sosa y José Guadalupe Cruz) ya que me han permitido sumar todos los minutos en el Apertura', explicó en conferencia de prensa.

Bilbao llegó al balompié mexicano en el Apertura 2018 con el San Luis, con el que logró el ascenso a primera división.

En su primer torneo en la máxima categoría mexicana, el nacido en Vizcaya sumó 13 duelos, pero para el siguiente semestre perdió la titularidad y fue cedido al Necaxa.

En los 17 partidos del Apertura, Bilbao suma el 100 % de minutos en el terreno de juego, en los que ha marcado tres goles.

Ahora, el zaguero de 26 años y su equipo se preparan para encarar el partido de repesca ante las Chivas del Guadalajara, partido que se disputará en dos semanas en la capital del estado de Jalisco.

De ganarle al Guadalajara, el Necaxa, que tiene como sede la ciudad de Aguascalientes, firmaría su sexta victoria en fila en el Apertura y obtendría su pase a los cuartos de final.

'Somos un conjunto con mucho que ganar y poco que perder. Contamos con una dinámica en la que no pensamos en la posibilidad de caer. Sabemos que si seguimos a este alto nivel vamos a ser un equipo complicado para el Guadalajara y todos los demás', añadió el exfutbolista del Athletic Club español.

Para derrotar al Guadalajara, Bilbao cree que el Necaxa deberá centrarse en su potencial y no pensar en la jerarquía de las Chivas, el segundo equipo con más títulos nacionales en el país.

'Me da igual que sea el Guadalajara, nos concentramos en lo nuestro, que es salir con nuestra sexta victoria consecutiva. Debemos pensar en ser eficaces y seguir en el mejor nivel', concluyó Bilbao. EFE