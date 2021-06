La Conmebol destaca los avances sanitarios y no menciona la Copa América

Asunción, 1 jun (EFE).- El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, destacó este martes los protocolos sanitarios cumplidos por el fútbol continental durante la pandemia de coronavirus, sin pronunciarse sobre la Copa América, tras la designación de Brasil como nueva sede.

'En Sudamérica, con este protocolo, con la protección que estamos aplicando, supimos y demostramos que somos un ecosistema seguro, y no me refiero solamente a jugadoras, jugadores y árbitros, me refiero al ecosistema total del fútbol', expresó Domínguez al comienzo de los sorteos de octavos de final de las Copas Sudamericana y Libertadores.

Las medidas de la Conmebol han tenido una efectividad del 99,3 %, con apenas un 0,7 % de contagios en los 254 partidos que se han jugado con estos protocolos durante la pandemia, según los datos citados por Domínguez.

Durante su mensaje, también agradeció la colaboración del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, por 'tocar la puerta correcta' para conseguir 50.000 dosis de vacunas contra el coronavirus destinadas al fútbol sudamericano.

'Estamos pudiendo llegar con este objetivo. Somos la única confederación, entidad civil, privada, del mundo que logró conseguir vacunas para cuidar y proteger al fútbol', agregó Domínguez antes del sorteo, en la ciudad de Luque, afueras de Asunción.

Los sorteos se celebraron un día después de que la Conmebol anunciara que Brasil será la anfitriona de la Copa América, si bien el ente no ha divulgado las sedes ni las fechas de los partidos.

La decisión ha sido rechazada por algunos sectores de Brasil ante la grave situación sanitaria en el país, con la pandemia descontrolada y más de 462.000 muertes No obstante, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, reafirmó esta mañana a los periodistas la voluntad de su Gobierno de que se dispute en Brasil.

'Fui consultado por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y por nuestra parte es positivo', dijo Bolsonaro.

Brasil fue reasignada como sede tras la salida de Argentina, precisamente por el actual impacto del Covid en esa nación, a la que precedió la postura de Colombia, país con el que iba a compartir sede.

Colombia se quedó fuera al proponer un aplazamiento de las fechas debido a la crisis política y social que atraviesa la nación, lo que fue rechazado por la Conmebol. EFE

(foto)