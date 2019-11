La Conmebol saca del VAR de la final de la Libertadores al peruano Diego Haro

Lima, 19 nov (EFE).- La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) sacó del VAR de la final de la Copa Libertadores al árbitro peruano Diego Haro por haber ofrecido declaraciones públicas sin autorización antes del partido de este sábado entre el Flamengo brasileño y al River Plate argentino.

Para la comisión de arbitraje de la Conmebol, Haro incurrió en 'un incumplimiento de la política interna de arbitraje' y decidió reemplazarlo por el uruguayo Esteban Ostojich, que ahora será el principal responsable del VAR.

La decisión de la Conmebol se debe a la entrevista concedida en la víspera por Haro a la radio argentina Mitre donde alabó la mentalidad ganadora que el técnico Marcelo 'el Muñeco' Gallardo ha proyectado en sus jugadores durante los últimos cinco años.

Pese que en comiezo admitió que 'no es muy habitual que el árbitro que estará en cabina pueda conversar', Haro aseguró que tenía estudiados tanto a River como a Flamengo para que ninguno consiga sorprender al equipo de árbitros.

Preguntado por si tiene fichado a algún jugador que le gusta simular, Haro explicó que nunca llegan a un partido pensando que alguno de los futbolistas quiera engañar a los árbitros y recordó que precisamente el VAR, con cuatro árbitros en la cabina, está para corregir cualquier situación.

Ostojich será el encargado de comunicarse con el árbitro chileno Roberto Tobar, el árbitro designado para dirigir la gran final entre cariocas y bonaerenses.

En la sala del VAR también asistirán a Ostojich el chileno Piero Maza, el colombiano Alexander Guzmán y el peruano Víctor Hugo Carrillo.

Durante la entrevista, Haro detalló que la mejora del VAR pasa por que sus intervenciones 'sean más claras y rápidas' para evitar que se pierda muchos minutos en resolver una jugada.

Sobre los finalistas de la sexagésima edición de la Libertadores, Haro indicó que 'son dos realidades totalmente diferentes: River tiene una filosofía de juego ya establecida y un juego dinámico. Ha conseguidos muchos títulos en pocos años'.

Haro incidió en que 'al equipo argentino le agrada la posesión del balón y hace mucho daño con ella' y añadió que sus jugadores ya se conocen e incluso los jóvenes han adoptado la filosofía de Gallardo. 'No me sorprendería que para este partido el técnico dé la oportunidad a un joven y que este no desentone', apostilló.

'El Flamengo tiene una filosofía que acaba de encontrar con el técnico que tiene y va en busca de mucho más. Tiene futbolistas que le van creyendo al técnico y la plasman en el terreno de juego', puntualizó. EFE