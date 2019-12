La consola Switch de Nintendo saldrá al mercado en China el 10 de diciembre

Tokio, 4 dic (EFE).- La consola Switch de Nintendo llegará al mercado chino el próximo 10 de diciembre, informó este miércoles a través de un comunicado la compañía japonesa, en el que marcará el debut oficial del dispositivo en el país vecino.

La multinacional china Tencent Holdings ha alcanzado un acuerdo con Nintendo para gestionar las ventas de su consola más reciente en el mayor mercado mundial de los videojuegos en la actualidad, un pacto que podría reportar grandes beneficios a la empresa nipona.

El precio de salida de la consola en China será de 2.099 yuanes (unos 270 euros) y entre los juegos que llegarán al país se incluyen 'New Super Mario Bros. U Deluxe', 'Super Mario Odyssey' o 'Mario Kart Deluxe 8', de acuerdo al anuncio de lanzamiento preparado para el mercado chino y publicado a través de las redes.

Otros populares juegos de la compañía de Kioto (oeste de Japón) que podrían terminar desembarcando de forma oficial en China si consiguen la aprobación de los reguladores del país incluyen los juegos de Pokémon desarrollados para Switch, 'The Legend of Zelda: Breath of The Wild' o 'Kirby Star Allies'.

El lanzamiento de Switch en China se produce tras meses de rumores y más de dos años después de su salida al mercado a nivel internacional el 3 de marzo de 2017.

Desde entonces, la consola híbrida de Nintendo (se puede jugar tanto en el televisor con una base 'dock' como de forma portátil) ha vendido más de 41 millones de unidades en todo el mundo y sus ventas de juegos superan los 246 millones, según cifras de la compañía.

Por el momento sólo se ha confirmado la llegada a China del modelo de sobremesa híbrido de la compañía nipona y no su versión portátil, la Switch Lite, que salió al mercado el 20 de septiembre de este 2019. EFE