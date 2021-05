La consolidación de la 'Next Gen'

Santiago Aparicio

Madrid, 9 may (EFE).- El triunfo del alemán Alexander Zverev en el Mutua Madrid Open apuntaló la consolidación de la conocida como 'Next Gen', la nueva generación de jugadores que pretende invadir el longevo dominio del llamado 'Big Three' que integran Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

La 'next gen' empuja. Numerosos jugadores alimentan la relación de talentosas raquetas que están al acecho de los grandes éxitos en relevantes torneos. El italiano Matteo Berrettini es el último en reclamar su espacio y un lugar entre los presumibles animadores de cada competición.

Ocurrió en Madrid como sucedió en los tres Masters 1000 que precedían al de la Caja Mágica. Ninguno de los finalistas, si quiera, fue un componente de la gloriosa terna. El ruso Daniil Medvedev se apuntó el de París del 2020 ante Alexander Zverev y el polaco Hubert Hurkacz ganó en Miami al italiano Jannik Sinner esta misma temporada. Hace unas semanas, el griego Stefanos Tsitsipas se impuso al ruso Andrey Rublev. En Madrid salió triunfal Zverev, vislumbró Berrettini.

Son varios los jugadores que irrumpen con cierta frecuencia en los momentos decisivos de los torneos. Pero ninguno con la constancia, con la insistencia de los tres grandes. El ruso Daniil Medvedev, el austríaco Dominik Thiem, el alemán Zverev o el griego Tsitsipas son los más habituales. Los que intentan más a menudo poner en cuestión la dictadura de Djokovic, Nadal y Federer.

Llevan tiempo al acecho, instalados en la parte alta de la clasificación ATP para apuntalar su consideración y agrandar el historial.

En Madrid solo compareció Nadal. Roger Federer hace tiempo que no compite y Novak Djokovic se bajó de la competición a última hora tras su inesperada eliminación en el torneo de Belgrado. El español, cinco veces campeón en la Caja Mágica fue a más en el cuadro individual. Hasta que se topó con Zverev que ya se coronó en Madrid en el 2018.

La dosificación y el carácter selectivo del 'big three' ha propiciado que los componentes de la nueva generación despuntara y se nutriera de trofeos. Pero otra cosa son los Grand Slam, terreno acotado para el glorioso trío.

A lo largo de tres lustros el suizo, el español y el serbio se han repartido, prácticamente, el botín en los'major'. Desde el 2005 Federer y Nadal emprendieron un mano a mano al que se sumó Djokovic, con firmeza, dos años después.

En este tiempo asomaron otros como el argentino Juan Martín del Potro, el suizo Stanislas Wawrinka y, sobre todo Andy Murray. Las lesiones privaron de continuidad al sudamericano y, especialmente al británico, fuera de circulación.

De hecho, en los últimos dieciséis Grand Slams, desde el Abierto de Australia del 2017 hasta el del presente año, todos excepto uno fueron conquistados por el big three que se distribuyeron los éxitos.

Únicamente en el Abierto de Estados Unidos del 2020 el trofeo cayó en las manos del austríaco Dominik Thiem. Pero Djokovic fue descalificado antes por dar un pelotazo a una jueza de línea en el transcurso de un partido. Sin esa sanción quién sabe si el dominio de los tres grandes hubiera sido pleno.

A lo largo de este período, el serbio sumó seis grandes (tres Abiertos de Australia, dos Wimbledon y un Abierto de Estados Unidos), Nadal otros tantos (cuatro Roland Garros y dos Abiertos de Estados Unidos) y Roger Federer tres (dos Abiertos de Australia y un Wimbledon).

Tras el Masters 1000 de Madrid irrumpe Roma, otro Masters 1000, sobre arcilla, con Novak Djokovic y Nadal en el cartel. Antesala de Roland Garros, un Grand Slam, competición reservada para los elegidos. EFE