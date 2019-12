La COP Azul abre un espacio al océano en Madrid

Madrid, 3 dic (EFE).- Los gobiernos de España y Chile refrendaron este martes su compromiso con la conservación de los océanos -capaces de regular el 90 por ciento del exceso de temperatura causado por el calentamiento global- en el marco de la Cumbre del Clima de Madrid (COP25), denominada COP Azul.

Ambos países presentaron hoy en el Museo Thyssen-Bornemisza el informe Ocean for Climate (Océano para el clima), elaborado por la iniciativa 'Because the Ocean', una radiografía de la situación del océano que plantea medidas para que los países firmantes del Acuerdo de París aumenten la ambición.

El ministro de Ciencia y Tecnología de Chile, Andrés Couve, agradeció 'a España y a toda su gente' en nombre del presidente, Sebastián Piñera, la decisión de 'rescatar' la COP25 después de que Chile tuviera que renunciar a su organización por los disturbios internos en el país.

'Ha sido una organización récord con tremendo oficio y calidad por parte del Gobierno español', señaló Couve, quien subrayó el trabajo de la Fundación Príncipe Alberto de Mónaco en la conservación del océano y su proyección en la COP Azul de Madrid.

La ministra española en funciones para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, recordó la 'llamada de atención' que se hizo patente en anteriores conferencias sobre el clima acerca de la situación del océano y su influencia positiva sobre el clima.

'Este informe no sólo recoge problemas, también ofrece soluciones e iniciativas para actuar y proteger el océano, porque así se protege también la biodiversidad, la pesca y todo el mundo marino', destacó la ministra, quien instó a 'ir más allá' en su protección con la ayuda de la tecnología.

La ministra, quien recalcó que en esta COP Azul, la primera del océano, están involucrados España y Chile, incidió en que 'hay un solo océano, un solo planeta y una sola especie humana y tenemos que ser líderes en preservarlo para evitar las banderas negras y sustituirlas por las verdes'.

Antes del acto, ambos ministros, acompañados por el Príncipe Alberto de Mónaco, el titular de Cultura y Deporte en funciones, José Guirao, y la presidenta de la Fundación TBA21, Francesca Thyssen-Bornemisza, inauguraron la obra del artista John Gerrard 'Western Flag', que muestra una bandera que emite hileras de humo negro (virtuales), símbolo de una sociedad voraz.

La iniciativa 'Because the Ocean', autora del informe, está coordinada por el activista francés Rémi Parmentier y formada por 39 países que suman 68 965 000 kilómetros cuadrados (20 106 976 millas náuticas), y que equivale a los territorios de las Américas, Europa y Rusia juntas.

El informe Ocean for Climate propone la protección de los ecosistemas costeros que sirvan para la captura de carbono, el desarrollo de energías renovables utilizando, entre otros elementos, las olas y la adaptación y búsqueda de soluciones resilientes para las poblaciones y los ecosistemas costeros más vulnerables.

Asimismo, la implementación de soluciones híbridas basadas en la adaptación y la mitigación en la pesca y la acuicultura, y la búsqueda de soluciones para los problemas del sector pesquero.

El ministro de Cultura y Deporte de España en funciones, José Guirao, subrayó que las actividades organizadas por su departamento, en las que se involucraron el Museo del Prado, la Biblioteca Nacional y el Museo Reina Sofía, pretenden 'refrendar el compromiso de la cultura con la lucha contra el cambio climático'.

Anunció la adopción de medidas para reducir la contaminación que generan la actividad cultural y deportiva y ha recordado que, aunque la situación de los océanos por la actividad humana 'es un problema mundial', las cosas 'pueden cambiar si actuamos con diligencia y determinación'.

El Príncipe Alberto de Mónaco destacó que los datos sobre emisiones publicados por informes recientes 'deben llevarnos a reflexionar y trabajar para convencer de nuestro compromiso para luchar contra la emergencia climática'.

'Tenemos que darnos prisa para remediar la situación actual y parar el círculo de destrucción, con la participación de la ciencia, la tecnología, la industria y la movilización social', aseveró. EFE

cyg-lul/icn