La COP25 de la 'A' a la 'Z' en las frases de algunos de sus protagonistas

Madrid, 15 dic (EFE).- Científicos, jefes de Estado y de Gobierno, ecologistas... catorce días de intervenciones en la COP25 del clima dan para muchas frases. Desde EFE hemos seleccionado una pequeña muestra de las pronunciadas por algunos de sus protagonistas de la 'A' a la 'Z' Y para empezar una frase anónima: 'Están pasando un montón de cosas en nuestro planeta y ninguna es de las buenas'. Mensaje de un niño en la iniciativa 'Querida COP25...' de la Zona Verde de la COP, la dedicada a la sociedad civil. AL GORE

'Si pudiéramos acelerar los progresos que estamos haciendo, tendríamos la posibilidad de solucionar la crisis climática en el sentido de evitar sus peores consecuencias; sin embargo, no estamos avanzando lo suficiente, ni de lejos'. El exvicepresidente de Estados Unidos y premio Nobel de la Paz Al Gore en una entrevista con EFE. La decisión de permanecer o no en el Acuerdo de París 'está en manos del electorado estadounidense', que será convocado a las urnas en vísperas de la fecha en la que entraría plenamente en vigor la decisión de salir del acuerdo climático. ALEJANDRO SANZ 'Todos somos culpables y todos somos partes de la solución'. 'El mundo contiene el aliento; no le defrauden'. Alejandro Sanz, cantante y compositor español, en la apertura del segmento de alto nivel o ministerial de la COP. ANTONIO GUTERRES

'Sin el compromiso pleno de los grandes emisores todos nuestros esfuerzos quedarán completamente socavados', el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la apertura de la COP. La transición debe ser justa. El objetivo de la agenda 2030 es lograr una estrategia para una globalización justa en la que las desigualdades se reduzcan. El incremento de las desigualdades es un factor de inestabilidad que no puede ser ignorado. Antonio Guterres, en entrevista con EFE. CAROLINA SCHMIDT 'Chile es uno de los más afectados, el cambio climático es injusto, los que han emitido menos emisiones son los que tienen los costos del clima cambiante'. Schmidt, ministra chilena de Medio Ambiente, presidenta de la COP25 FRANS TIMMERMANS Sin el activismo climático de los jóvenes en los últimos años, 'estoy seguro de que no hubiéramos sido capaces de presentarlo'. Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea (CE), en referencia al nuevo Pacto Verde Europeo para la descarbonización. GRETA THUNBERG

'No hay un sentimiento de emergencia entre nuestros líderes porque, si lo hubiera, tendrían un cambio de conducta'. La joven activista sueca Greta Thunberg en el plenario de la Cumbre. 'Nuestros líderes están en Madrid para negociar nuestro futuro y puedo deciros que la esperanza no está dentro de los muros de la Conferencia de Naciones Unidas (COP25), sino aquí, con vosotros', Thunberg a las 500.000 personas que participaron en la Marcha por el Clima en Madrid. HARRISON FORD 'Me siento desesperado por el estado del mundo, por un futuro que incluye a mis cinco hijos, mis tres nietos y sus hijos; la gente está asustada, está enfadada'. El actor estadounidense Harrison Ford.

HOESUNG LEE El aumento de la temperatura amenazará nuestra existencia sobre este planeta. Nuestros informes indican que los impactos del calentamiento son mucho más graves de lo que pensábamos antes. Hoesung Lee, presidente del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), en la sesión inaugural.

HUSSEIN RASHEED HASSAN 'Los atolones no son rocas, son corales, organismos vivos; si mueren los corales, no habrá barreras costeras que nos defiendan ante un proceso de cambio global creado por otros países a los que no les importa el planeta, solo sus beneficios'. Hussein Rasheed Hassan, ministro de Medio Ambiente de la República de Maldivas. IBRAHIM THIAW 'Ahora la cuestión es ser parte del problema o de la solución, no podemos seguir desperdiciando recursos y degradando la tierra'. Ibrahim Thiaw, secretario ejecutivo para la Convención de Lucha contra la Desertificación de la ONU (UNCCD).

JENIFER MORGAN

'El texto (presentado por la presidencia de la COP) es completamente inaceptable, una vergüenza. Adoptarlo sería una traición a la gente de todo el mundo que está sufriendo los impactos de la emergencia climática y pidiendo que los gobiernos actúen ahora'. Jennifer Morgan, directora de Greenpeace International tras la prórroga de la COP por la falta de acuerdo. KADRI SIMPSON 'La transformación energética tiene que beneficiar a todo el mundo y nadie puede quedar atrás'. La comisaria europea de Energía, Kadri Simson.

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

La receta contra la crisis climática es limitar la codicia. El expresidente del Gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, en un acto sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). LUCA PARMITANO 'Nuestro planeta es bellísimo, pero es increíblemente frágil, y es el único que tenemos', Luca Parmintano, astronauta de la ESA en videoconferencia desde el espacio. MANUEL PULGAR VIDAL

'La gente quiere estar segura de que los responsables de tomar las decisiones están comprometidos políticamente a ser más ambiciosos'; 'las señales políticas son fundamentales para avanzar, y espero que la COP25 logre transmitirlas', Manuel Pulgar, WWF en entrevista con EFE MARIANA PANUNCIO Hay una 'desconexión' entre el Gobierno Federal de Estados Unidos y dos tercios de la población estadounidense que ha apostado por la descarbonización de la economía, reto recogido en el Acuerdo de París. Mariana Panuncio-Feldman, representante de 'We are Still in' (Seguimos dentro) a EFE. MIGUEL CABREJOS

Los jóvenes 'son una gran esperanza, hay que invitarlos a que hagan bulla, que se movilicen', pero 'nosotros también tenemos responsabilidades frente a las generaciones futuras'. Miguel Cabrejos, presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam) a EFE. PEDRO SÁNCHEZ

Solo un puñado de fanáticos niega la evidencia del cambio climático y llegados a este punto no hay más alternativa que actuar con hechos, con acciones. El presidente en funciones del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la apertura de la Cumbre PHILIPPE DE BACKER

Un futuro sostenible para nuestro océano sigue estando - aunque a duras penas - a nuestro alcance. Si damos a nuestro océano una oportunidad de luchar le estaremos permitiendo que se sustente a sí mismo y nos sustente a nosotros. Philippe De Backer, ministro belga del Mar del Norte en una tribuna para EFEverde SEBASTIÁN PIÑERA La juventud nos interpela a proteger nuestro planeta y asegurar la vida humana, la ciudadanía nos lo pide y la naturaleza nos implora para que la cuidemos y ella pueda cuidarnos a nosotros. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, por videoconferencia en la inauguración oficial. SHAHR-YAR SHAREI 'Aquellos que cometen ecocidio, ya sean presidentes o corporaciones, no cargan con ninguna responsabilidad'. Shahr-Yar Sharei, presidente del Centro de Investigación Constitucional para las Naciones Unidas (CUNCR) TERESA RIBERA 'El tiempo útil del que disponemos para evitar un cambio climático catastrófico está acotado a los próximos diez años. Por eso, deberíamos estar multiplicando nuestros esfuerzos en reducción de emisiones'. La ministra española en funciones de Medio Ambiente, Teresa Ribera, a los periodistas acreditados.

“Las COPs ya no sólo son un foro para fijar reglas, la nueva fase que hemos iniciado en Madrid requiere de más acción y de más actores'. EFE