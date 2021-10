La COP26 es 'la mejor esperanza' para salvar el planeta, dice Kerry

Londres, 19 oct (EFE).- La cumbre del clima COP26, que se celebrará el mes próximo en Glasgow (Escocia), es 'la mejor esperanza' para actuar juntos ante la crisis climática, dijo el enviado especial del Clima de EE.UU., John Kerry.

En unas declaraciones a la BBC divulgadas hoy, Kerry insistió en que algunos países llevan a cabo políticas medioambientales 'peligrosas' y advirtió de que será difícil alcanzar los objetivos para atajar la crisis climática si no se reducen lo suficiente las emisiones contaminantes en los próximos nueve años.

La cumbre de la COP26 aspira mantener vivo lo acordado en el Acuerdo de París (2015), que busca mantener el aumento de la temperatura global promedio por debajo de los 2 grados centígrados, y perseguir esfuerzos para limitar el incremento a 1,5 grados.

'La verdad es que las emisiones están subiendo alrededor del mundo (...) y países clave persiguen políticas que están cerca de ser muy peligrosas para todo el mundo', agregó Kerry.

En el pasado, el enviado estadounidense había pedido que China aumentase la velocidad y la profundidad de sus esfuerzos para recortar las emisiones de carbono.

'Si uno no reduce lo suficiente entre 2020 y 2030, los científicos nos dicen que no podemos llegar a donde necesitamos ir. No podremos mantener el aumento de la temperatura de la Tierra a 1,5 grados y no podremos alcanzar (la emisión) cero para 2050', agregó.

Kerry puntualizó que la cumbre de Glasgow -entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre- se celebra en momentos en que los científicos advierten de que quedan nueve años para tomar las decisiones más importantes ante la crisis climática.EFE

vg/crf