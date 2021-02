La Corte Suprema niega el derecho al olvido de los brasileños

Brasilia, 11 feb (EFE).- La Corte Suprema de Brasil se pronunció este jueves contra el llamado derecho al olvido, tras juzgar el caso de una familia que se opone a que la prensa recuerde un crimen ocurrido en la década de 1950 en Río de Janeiro.

El alto tribunal analizó el recurso presentado por familiares de Aída Curi, violada y asesinada en 1958 y cuyo crimen fue reconstituido en 2004 por un programa de televisión sin la previa autorización de sus allegados, quienes reclamaron una indemnización.

Tras cuatro días de juicio, la máxima corte del país rechazó por 9 votos a 1 el derecho de los brasileños al olvido al considerar que es incompatible con la Constitución y puede herir la libertad de expresión.

La mayoría de los jueces siguió los argumentos del instructor del caso, el magistrado José Antonio Dias Toffoli, quien consideró que dicho derecho no está previsto en el ordenamiento jurídico brasileño y no le correspondería al Poder Judiciario instituirlo.

Toffoli sostuvo que admitir el derecho al olvido sería una 'restricción excesiva' a la 'libertad de expresión' y al 'derecho de los ciudadanos a mantenerse informados de hechos relevantes de la historia social'.

'¿Cómo borrarlo de la memoria de todos? ¿Cómo permitir que jóvenes no lo sepan? ¿Cómo no saber que a cada muerte que no es mostrada de una mujer necesitamos aprender otra vez en la tragedia del día a día?', cuestionó la jueza Carmen Lucia Antunes.

El magistrado Edson Fachin, por su parte, fue el único en reconocer el derecho al olvido, pero resaltó que en el caso específico analizado por la alta corte 'la pretensión de los familiares de la víctima no puede sobreponerse a la libertad de expresión y al derecho de información'.

De acuerdo con Fachin, el caso retrata una dimensión histórica y no hubo exceso en el relato producido por la emisora, ni falta de respeto al derecho de personalidad de los familiares. EFE