La COVID-19 perjudica fichajes de la Liga latina de League of Legends

Rodrigo Corona

México, 30 may (EFE).- La pandemia de la COVID-19 complica los fichajes de los equipos de la Liga Latinoamérica de League of Legends (LLA) que lucharán por no descender en el torneo Clausura 2020.

Escuadras como Furious Gaming y Azules Esports, que sólo sumaron dos puntos en el Apertura 2020 y son los principales candidatos a bajar a las ligas nacionales (segunda división), vieron reducido el número de jugadores con los que pueden contar al ser complicado traer jugadores fuera de México, donde se juega la LLA.

El dueño de Furious, el argentino Gonzalo García, fue el primero en alzar la voz vía Twitter.

'El mercado de pases más difícil que hemos tenido que enfrentar, si queremos hacer cambios ponemos en riesgo la salud de los jugadores al enviarlos de regreso a sus casas siempre y cuando consigamos pasajes. Lo mismo para los que queremos contratar', explicó García.

El sudamericano agregó que es triste actuar 'como si nada pasara' en una situación extraordinaria en la cual podrían perder su lugar en la máxima competición de eSports en la región.

Furious cerró el Apertura 2020 con dos triunfos en 14 partidos.

El equipo sufrió la baja de su staff técnico, liderado por el argentino Rodrigo 'Onur' Dalmagro, y de sus jugadores, el uruguayo Santiago 'Xypherz' de León, el ecuatoriano Jairo 'Zelt' Urbina y el chileno Juan 'Zeicro' Fierro.

Azules, equipo recién ascendido, también tuvo salidas. Despidió a dos jugadores titulares, los chilenos Felipe 'Feitan' Marín y Víctor 'koughi' Yever, quienes ya se encuentran en su país.

'Por la contingencia tuvimos que limitar a jugadores que fueran mexicanos, que estén cerca de su familia por cualquier emergencia, pero no nos sentimos en desventaja porque el problema fue para todos', explicó el manager de Azules, Felipe 'Helior' Pastenes.

Pese a las limitaciones para sumar refuerzos, Pastenes aseguró que ahora competirán por los puestos que dan acceso a la fase final.

'Los fichajes pudieron ser mejor en otra situación porque tienes una baraja de jugadores de todo el mundo', agregó Pastenes.

La organización no tuvo problemas económicos a causa de la pandemia, por lo que no contemplan reducir sueldos a su plantilla, ni pagarle menos a los refuerzos.

El dueño de Pixel Esports Club, Alejandro Núñez, que sumó cuatro puntos en el campeonato y peleará de inicio por no descender, cree que no poder contratar con facilidad jugadores fuera de México acercará el nivel entre equipos de la LLA y los de segunda división.

'Me parece arriesgado traer jugadores de fuera sin saber si van a poder viajar. Los equipos de la segunda división tienen menos limitaciones a la hora de fichar porque su torneo no es presencial', comentó.

Núñez explicó que los mandos administrativos de la escuadra se redujeron el sueldo para no modificar los contratos de los jugadores y cuerpo técnico.

Pixel busca renovar su carril inferior, luego de sufrir las bajas de los chilenos Nicolás 'Kz' Gutiérrez, Benjamín 'Kindless' Fuenzalida y Darío 'Betatwinz' Betancourt.

XTEN Esports, el único equipo de tabla baja que logró pasar a la segunda ronda de la fase de grupos al sumar seis puntos, vio reducido su presupuesto en un 80 % a causa de la COVID-19.

'La reducción nos obligó a desprendernos de nuestros jugadores más caros. También nos orilló a contratar jugadores novatos de segunda división. En el Clausura aspiramos a no descender', mencionó el manager del equipo, Jesús 'Minibestia' Coll.

Los arqueros se desprendieron de sus siete jugadores del campeonato pasado, en los que destaca uno de los líderes, el coreano Kim 'Frozen' Tae-il. También prescindieron de su entrenador, Lee 'David' Seung-hoo.

Estos cuatro equipos aún no anuncian a sus refuerzos.

Riot Games le dijo a Efe que entre la medidas que tomaron durante este mercado de fichajes fue que los refuerzos que provengan del extranjero podrán jugar desde su país hasta conseguir un vuelo y extenderán el período de inscripción de jugadores.

Los dos equipos que menos puntos sumen en el Apertura y Clausura 2020 serán quienes disputarán la Promoción/Relegación en septiembre.

EFE