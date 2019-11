La CPI confirma la multa a exvicepresidente congoleño por soborno de testigos

La Haya, 27 nov (EFE).- La Corte Penal Internacional (CPI) confirmó este miércoles la condena de un año de prisión y una multa de 300.000 euros al exvicepresidente de la República Democrática del Congo, Jean-Pierre Bemba, por soborno de testigos.

Bemba fue absuelto de la causa principal en segunda instancia tras pasar 10 años encerrado en el centro de detención de la CPI, por lo que se considera que ya ha cumplido la pena por obstrucción a la Justicia y no tendrá que ingresar de nuevo en prisión.

El juez Howard Morrison desechó todos los motivos de recurso presentados por la defensa y, en la lectura de la sentencia, dijo que el enfoque utilizado por la sala de primera instancia que condenó al exvicepresidente por soborno de testigos fue 'correcto' y 'proporcional'.

Entre finales de 2011 y noviembre de 2013, mientras se celebraba el juicio por crímenes de guerra y de lesa humanidad, Bemba y cuatro de sus colaboradores sobornaron a catorce testigos para incitarlos a mentir en sus declaraciones y presentar pruebas falsas.

En la causa principal, fue considerado culpable en primera instancia por los crímenes que sus tropas cometieron en la vecina República Centroafricana, entre 2002 y 2003.

No obstante, una sala de apelaciones lo absolvió en 2018 porque la sala primera no demostró totalmente que Bemba no tomó suficientes medidas para evitar los delitos cometidos por sus hombres.

En una causa separada, la defensa del exmandatario ha reclamado a la CPI una indemnización de 69 millones de euros por los años que pasó en la cárcel sin tener una condena en firme. EFE