La CPI no indemnizará al exvicepresidente del Congo por su encarcelación

La Haya, 18 may (EFE).- La Corte Penal Internacional (CPI) rechazó este lunes indemnizar al exvicepresidente de la República Democrática del Congo Jean-Pierre Bemba, que pasó diez años en la cárcel antes de ser absuelto en segunda instancia.

Bemba reclamó 68,6 millones de euros en marzo del año pasado por los daños sufridos en sus propiedades desde 2008, el año de su detención, así como por el tiempo que estuvo en prisión sin una condena en firme.

Entre los bienes 'congelados' se encuentran siete aviones, algunos de los cuales son inservibles debido al tiempo que ha pasado desde su último uso, casas en Kinshasa que fueron arrasadas tras su detención, terrenos en el Congo, dos fincas en Portugal, barcos y vehículos.

El tribunal explicó que dicha reclamación 'queda fuera del alcance' de la CPI según el Estatuto de Roma, la carta fundacional del tribunal.

No obstante, los jueces advirtieron que el exvicepresidente tiene el derecho a buscar otros recursos procesales para reclamar una indemnización a los Estados - Bélgica, Portugal y la República Democrática del Congo - que debían vigilar el buen mantenimiento de sus bienes.

Respecto a la parte de la reclamación referida al tiempo que pasó en prisión sin una condena en firme, el tribunal concluyó que 'la duración del proceso 'per se', siempre que no haya un error judicial grave y manifiesto, no es un factor desencadenante para tener derecho a una indemnización' según las normas del Estatuto de Roma.

Bemba fue condenado en primera instancia a 18 años de cárcel por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por sus tropas en la vecina República Centroafricana, pero una sala de apelaciones de la CPI lo absolvió en segunda instancia en junio de 2018. EFE