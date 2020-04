La creación de un Comisionado y que el tenis se reinvente, claves

Madrid, 17 abr (EFE).- Emilio Sánchez Vicario, entrenador reconocido, y excapitán de Copa Davis español, cree que es necesario la figura de un Comisionado como en las Grandes Ligas que ponga de acuerdo a los circuitos, si es que el tenis vuelve a reactivarse, y ve como única solución a este deporte que las fuerzas se unan y se reinvente.

Desde su academia en Naples (Florida) Emilio Sánchez Vicario habla para EFE y desgrana su percepción sobre la situación actual del deporte.

Comprende la decisión de Roland Garros de cambiar las fechas, aunque observa que tenían que haberlo hablado antes con las otras fuerzas del tenis, y se pregunta si los jugadores estarán dispuestos a 'guardar cuarentenas', si es que el circuito se reanuda. Es escéptico sobre la posibilidad de que haya tenis en lo que queda de año.

P. Hace poco señaló en redes sociales que temía que no hubiera más tenis en este 2020. ¿Es ahora más radical en esa afirmación?

R. Yo no soy quien para decir lo que pasará, pero viendo mi experiencia en China, cierre en enero, reapertura nueve semanas después, ahora después de otro mes, cuatro semanas mas cuarentenas, y controles férreos, creo esto seguirá así por meses.

Mi pregunta es, ¿cómo podemos volver a jugar, si cada semana es un sitio diferente?. Gaudenzi (presidente de la Atp), dijo que si se jugaba el US Open se podría jugar Roland Garros.

El planteamiento sería este: los jugadores viajan a Estados Unidos a mitad de julio, juegan dos o tres torneos en agosto y el Slam en septiembre. Terminan y hacen otra cuarentena de 15 días en Europa, con 2 o 3 torneos y luego París. Después China, cuarentena otra vez y 2 o 3 torneos, luego Australia y cuarentena.

¿Estarán dispuestos los jugadores a esas cuarentenas?. Son 14 días en cada sitio, pero además deberían también hacerla todo el 'staff' de los torneos, y no tener acceso a otra gente.

¿Cómo haces con los hoteles y restaurantes?. Mi opinión es que no será fácil organizarlo, por eso soy escéptico y no creo se juegue nada. Podría prepararse todo para Australia, si en ese momento dejan ir en aviones, entrar y no hay riesgos ya de contagio.

P. ¿Creé usted que la decisión de Roland Garros de mover sus fechas del 20 de septiembre al 4 de octubre, y colocarse tan cerca del US Open fue desacertada?

R. No, no es desacertada. Tiene sentido, el desacierto es hacerlo sin hablarlo. Nuestro deporte tiene los Slams que van por libre, la ATP, WTA e ITF, y para un tema así deberían buscar una solución entre todos. Debería haber una figura superior, como un Comisionado que unificase, que uniese a todos, y todos ser generosos para encontrar el mejor futuro. Las crisis sirven para reinventarse y el mundo del tenis necesita unirse y reinventarse.

P. Caso de disputarse ambos, Nueva York y París, ¿creé que habrá jugadores que tendrán que elegir entre uno un otro?

R. Solo si deben hacer las cuarentenas de 14 días y no les da tiempo. Perderían todos si tuviesen que repartirse los jugadores. Pero más perdería el Open Usa, ya que el 80 por ciento de los jugadores son europeos, así que allí lo jugarían siete.

P. Con los ránkings congelados, ¿a qué jugador y jugadora beneficia esta medida y a quien perjudica, y por que?

R. Los ránkings congelados no benefician a nadie. Bueno quizás los lesionados tienen más tiempo para volver y no han perdido oportunidades, gente como Del Potro, Nishikori. En menos medida Federer. Pero al final dependerá de como cada uno se prepara para la vuelta.

Nunca un deportista supo si jugaría, si en septiembre, o enero. Para los que era su ultimo año, tendrán otro mas, y verán que lo de retirarse es relativo y jugarán otro después del virus. ¿Por qué no?. Nadie tendrá ventaja.

P. El hueco dejado en el calendario por la suspensión de los JJ.OO. ¿cómo podría llenarse, con qué torneo?, si es que se vuelve a jugar tenis a partir de 13 de julio.

R. Ese hueco servirá para retrasar y que sea posible hacer algo antes del US Open. Sería bueno para la serie americana.

P. Hay gente que cree que lo ideal sería crear varios circuitos, uno en Estados Unidos y otro en Europa. ¿Lo ve factible?

R. Sería volver a mi época cuando había mitad americanos y mitad europeos. Ahora, si juntas americanos, centro y suramericanos no haces un torneo entero. Y en Europa tendrías mas del 80 por ciento. No creo que fuese justo. Ni atractivo.

P. Toda esta pandemia ha dejado casi olvidada la lucha entre la Copa Davis, la Copa ATP y la Laver Cup. ¿Cree que cuando todo pase será más probable un acercamiento?

R. Solo si se cambian la maneras, pero ahora de momento es inviable. La figura del Comisionado con plenos poderes de decisión como en las Grandes Ligas, quizás podría desenmarañar muchos problemas, el calendario de ATP, WTA, ITF, SLAMS, demasiados para poner de acuerdo y Federer que empuja mucho, otro más.

R. ¿Recuerda haber vivido una circunstancia similar o parecida a la que se está padeciendo?

R. Nada que ver, ni parecido, esto solo se puede comparar con lo del virus español de principios de siglo. Esto nos enseña y solo muestra nuestra vulnerabilidad y que la información y las nuevas tecnologías no han podido mejorar nada ni preparase, ni encontrar una respuesta. Una pena.

P. ¿Cómo se vive toda esta pandemia en sus academias?

R. De entrada cerrando las instalaciones. En China el cierre fue de nueve semanas, en Barcelona y Naples llevamos casi seis, y en Atlanta casi cuatro. En China hemos vuelto al 60 por ciento y con restricciones importantes al tener que hacer 14 días de cuarentenas, y eso limitará las expectativas del verano y próximo curso.

Tanto en Barcelona como en Naples tenemos pequeños grupos que no han podido viajar y hacen la escuela 'on line' y viven en la instalación. Están seguros, ya que llevan tiempo incomunicados con el exterior.

La vuelta será muy dura. Pero dentro de la dificultad no hemos tenido ni alumnos, ni empleados, ni familiares muy cercanos que estén sufriendo en primera persona. Tenemos suerte, mucha suerte, con tanta gente pasándolo mal.

P. Me imagino que también ustedes sufrirán una pérdida económica con todo esto. ¿Cómo lo gestionan?

R. Lo primero hemos reconvertido la escuela para dar las clases 'on line' para que los alumnos no pierdan el curso. Después estamos buscando formulas para que los entrenadores puedan seguir enseñando aunque sea 'on line'. Y principalmente tratando de conseguir la financiación que nos permita seguir operando cuando reabramos y no se pueda mover la gente.

El problema será que no se podrá viajar sin cuarentenas como pasa en China. Debemos prepararnos para un mundo diferente y veremos como lo podremos hacer. EFE.

mlm.