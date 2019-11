La crisis ambiental impulsa a Maria Gadú a interrumpir su carrera musical

Luís Lima y Andrea Caballero

Madrid, 21 nov (EFE).- Colaborar con la protección del medio ambiente fue uno de los motivos que llevó a la cantautora brasileña Maria Gadú a interrumpir su carrera por un tiempo indeterminado tras presentar en Europa la gira 'Pelle', que pasa por la Sala Clamores de Madrid este jueves.

La artista insiste en una entrevista a Efe que 'esta será su última gira antes de tomarse un descanso de los escenarios' y una de las razones es ayudar en la lucha contra la crisis climática

'Hubo siempre una motivación ambiental, que está relacionada a la supervivencia del mundo', dice Gadú, dos veces nominada al Grammy Latino.

'Me sentiré más cómoda en el momento en que tenga más certeza de que los impactos ambientales y sociales de mis conciertos sean reducidos al mínimo', justifica la artista, refiriéndose a medidas como la no utilización de plástico y la reducción de las emisiones de carbono.

Originaria de la ciudad de Sao Paulo, ofrecerá en Madrid los principales éxitos de sus 20 años de carrera en una presentación 'intimista', solo con voz y guitarra.

La cantautora lanzó su primer álbum en 2009 tras la publicación del sencillo 'Shimbalaiê ', que se convirtió en un éxito rotundo y fue número uno en Italia durante el verano de 2011.

Además de la cuestión ambiental, Gadú critica la 'desorganización' de la industria del entretenimiento que, muchas veces, excluye a personas que no pueden pagar los 'altos' precios de las entradas de sus conciertos.

Gadú se pregunta: 'por qué, cómo y para quién estoy cantando'. 'Hay una serie de cuestiones que me hice y no me gustaron las respuestas que me di', subraya. 'Quiero hacer música con y no para las personas. (...) No quiero, nunca quise dinero', añade.

El nombre que le fue dado al nacer es indígena: Mayra Corrêa Aygadoux. Y esa temática ganó protagonismo en sus dos últimos sencillos: 'Quien?' y 'Mondo líquido', este último con un videoclip grabado en la Amazonía y con influencias sonoras de la etnia Guajajara.

La cantautora brasileña se dedicó en los últimos años a estudiar antropología y tiene planes de pasar algunas temporadas viviendo con etnias indígenas, aprendiendo antropología directamente en las tribus.

'En los últimos tiempos, cuando logré interrumpir el ritmo automático de las giras, percibí que era urgente para mí, como indígena proveniente de una familia indígena, implicarme más con la causa', señaló.

La artista denuncia que el 'genocidio indígena' no es novedad en Brasil y afirma que entiende su arte como forma de comunicar la situación de los pueblos originarios de su país. Por eso, lanzará el próximo mayo un álbum de canciones inspiradas en los indios, siendo 'Mondo líquido' una de ellas.

En los últimos diez años de carrera, Gadú ha grabado siete discos, uno de ellos en directo con su ídolo Caetano Veloso. Su último álbum, que también tuvo una versión en directo, fue 'Guelã' (2017), que significa gaviota en una lengua indígena de Brasil.

Entre los artistas internacionales con quien ya ha trabajado, están Tony Bennet, Alicia Keys, Eagle-eye Cherry y Jesse Harris. EFE

ll-ac/ma/cr