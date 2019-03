$!La Cruz Roja distribuirá ayuda humanitaria en Venezuela

Rocca no aclaró con quién se ha reunido en Caracas ni si estas donaciones estarán dirigidas al plano alimentario o médico.

Además, indicó que los “profesionales” del ente ofrecerán asesorías para evitar muertes por falla de suministro eléctrico en los hospitales, en vista de los dos apagones masivos que ha sufrido el país este mes.

“Esto no hace una diferencia total, pero sí es una respuesta, para mí como ser humano no se puede aceptar que niños o que seres humanos mueran por falta de luz, no es una patología la falta de luz”, dijo.

El jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por más de medio centenar de países, dijo hoy que “en los próximos días” arribarán cargamentos de ayuda humanitaria en forma de “apoyos médicos”, sin referirse a los anuncios de la FICR.

“Debemos estar listos y ser contralores para impedir que la ayuda humanitaria sea usada con fines corruptos y miserables”, pidió a sus seguidores en un vídeo que divulgó en su cuenta de Twitter.

También hoy el Gobierno de Maduro tiene previsto recibir desde China un cargamento de material médico descartable.

No se ha anunciado si estos materiales hacen parte de ayudas o de compras.

Venezuela atraviesa una nueva etapa de crisis política luego de que Maduro jurara en enero pasado un nuevo mandato que no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional y, en respuesta, Guaidó proclamó un Gobierno interino, que ya ha sido reconocido por más de medio centenar de naciones.