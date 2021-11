La debilidad del Bernabéu, a examen

Madrid, 2 nov (EFE).- La irregularidad del Real Madrid de local, en LaLiga Santander tras ceder empates ante Villarreal y Osasuna y con la sorprendente derrota en la Liga de Campeones ante el Sheriff, se somete al examen de un Shakhtar de capa caída este curso, que no ha marcado de visitante desde su asalto al Alfredo di Stéfano la pasada temporada.

Corrige lejos de su estadio los despistes ante su afición un Real Madrid que presenta tres derrotas y dos empates en sus nueve últimos duelos de local en competición europea. El equipo de Carlo Ancelotti sabe que es un punto a corregir con urgencia si quiere aspirar de nuevo a la corona. El Sheriff Tiraspol, debutante en la 'Champions', fue el último que asaltó la casa blanca en el regreso al Santiago Bernabéu 579 días después. Con los errores cometidos revisados, el Shakhtar Donetsk, que ya conquistó el Alfredo di Stéfano la pasada edición, mide la reacción madridista.

Para intentar repetir la goleada con la que respondió en Kiev, con un contundente 0-5 al Shakhtar, Ancelotti contará con el regreso de su gran referente ofensivo, un Karim Benzema que tomó aire en Liga y volverá a liderar al equipo blanco, con permiso de Vinicius Junior que llega lanzado. Responde el brasileño a la confianza del técnico italiano con grandes actuaciones y goles, superando ya sus mejores registros, y relegando a Eden Hazard a un rol inesperado.

El belga puede aparecer de nuevo como titular si modifica su posición y aprovecha el espacio en banda derecha que deja Rodrygo por un problema muscular. Gareth Bale no llega a tiempo y el pulso con Marco Asensio presenta la principal duda a resolver por Ancelotti. En defensa ya ha recuperado a sus laterales titulares, Dani Carvajal y Ferland Mendy, y a no ser que de minutos a Nacho, desaparecido desde la derrota ante el Espanyol, no se esperan cambios, con Casemiro en buenas condiciones tras recibir un fuerte golpe en la nariz en una jugada en Elche que dejó la lesión de Mariano.

La primera derrota del sorprendente Sheriff, ante el Inter de Milán, y su segundo duelo consecutivo ante los italianos, deja al Real Madrid la posibilidad de pasar a liderar el Grupo D y dar un paso firme hacia los octavos de final en caso de victoria. Su primer gol será un dato para la historia. El jugador que lo marque firmará el tanto 1.000 del conjunto madridista en la Copa de Europa.

El Shakhtar Donetsk, que suma un punto en tres partidos, necesita puntuar en el Santiago Bernabéu si no quiere despedirse definitivamente de las competiciones europeas. Desde que fuera vapuleado por el equipo blanco en Kiev, los “mineros” han encadenado tres victorias consecutivas, dos en liga y una en copa.

El técnico italiano Roberto De Zerbi está muy dolido por el resultado del partido ante el equipo de su “maestro” Ancelotti, pero confía en una reacción de sus jugadores, que son segundos en la liga ucraniana a tres puntos del Dinamo Kiev. No piensa ponerse la piel de cordero, pero sí introducirá cambios para equilibrar el centro del campo.

A la vista de los últimos partidos, es probable que el ucraniano Stepanenko, un jugador de brega de parecidas características a Casemiro, recupere la titularidad en el centro del campo. En dos de los tres últimos partidos le acompañó el jovencísimo Sudakov, aunque lo lógico es que sean Maycon y Alan Patrick quienes le ocupen las posiciones de interior en el mediocampo.

Si no hay sorpresas, los dueños de las bandas serían el brasileño Tete y el israelí Solomon, aunque no se puede descartar a Marlos, mientras ante la falta de los dos goleadores del conjunto del este ucraniano, Moraes y Traoré, Fernando sería el jugador más adelantado.

Tras su gol en propia puerta ante el Real Madrid, el central Kryvtsov ha perdido su puesto en favor de Bondar, de 20 años, al menos en la liga ucraniana. En cambio, el lateral izquierdo Dodo, que estuvo superado en Kiev, sigue contando con la confianza del entrenador. De Zerbi no considera responsable de la goleada a Trubin, por lo que parece que lo mantendrá de inicio bajo los tres palos, aunque descansó ante el Chernomorets en la copa ucraniana en favor del veterano Pyatov.

Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Hazard, Vinicius y Benzema.

Shakhtar Donetsk: Trubin; Dodo, Bondar, Marlon, Ismaili; Stepanenko, Sudakov o Patrick, Maycon, Solomon o Marlos, Tete; y Fernando.

Árbitro: Benoit Bastien (FRA).

Estadio: Santiago Bernabéu.

Hora: 18.45. EFE

