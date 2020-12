La decisión del TAS enciende a la comunidad deportiva y deja el caso abierto

Madri, 18 dic (EFE).- La decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de reducir de cuatro a dos años y de matizar las sanciones que pesaban sobre el deporte ruso, impuestas por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), han defraudado a la propia AMA, desconcertado al COI y enfadado a las asociaciones de deportistas, que no ven un horizonte cercano para la resolución final del caso.

Si bien el TAS mantiene que la Agencia Rusa Antidopaje (RUSADA) incumple el código antidopaje y no ha colaborado en las investigaciones, considera que las nuevas generaciones tienen derecho a un voto de confianza y acorta por ello la duración del castigo.

A la vez, introduce tantos matices que, en la práctica, la sanción se reduce a eliminar la bandera y el himno rusos de los Juegos Olímpicos y de los Mundiales y a obligar a los deportistas a llevar en su uniforme la inscripción 'deportista neutral'.

Un castigo ridículo, 'una farsa' para la asociación Global Athlete, que reúne a centenares de deportistas críticos con el sistema y que han separado su voz de la 'oficialista' Comisión de Atletas del COI, que no se ha pronunciado sobre la sentencia. Tampoco el propio COI, que se ha limitado a decir que 'toma nota'.

Los deportistas rusos podrán participar por tanto en los Juegos de Tokio 2020 y Pekín 2022 y en los campeonatos del mundo para los que se clasifiquen, disfrazados de 'neutrales' al menos en las sedes deportivas oficiales.

Estas son las claves de la sentencia pronunciada por el TAS, tras el recurso de Rusia a la sanción de cuatro años inicialmente impuesta por la AMA:

LAS PARTES: la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y la Agencia Antidopaje Rusa (RUSADA), aunque también se personaron el COI, el Comité Paralímpico (IPC), varios comités y federaciones y 43 deportistas rusos.

LA SENTENCIA: Sus principales disposiciones son las siguientes:

- La RUSADA incumple el Código Mundial Antidopaje, al no haber proporcionado los datos auténticos del laboratorio antidopaje de Moscú.

- Los deportistas rusos no sancionados por dopaje pueden competir en Juegos Olímpicos y Paralimpicos y en campeonatos del mundo, pero sólo si su equipación no contiene la bandera rusa, sino que incluye la inscripción 'deportista neutral'. La prohibición no afecta a las competiciones clasificatorias.

- Si el uniforme contiene el nombre 'Rusia', las palabras 'deportista neutral' deben aparecer en inglés en una posición y tamaño más prominente. El uniforme puede contener los colores de la bandera rusa.

- El himno ruso no puede ser 'ni tocado ni cantado' en ninguna sede de Juegos o mundiales.

- La bandera rusa no puede ser desplegada en ninguna sede deportiva de Juegos o mundiales. Esto no afecta a las competiciones clasificatorias previas. Tampoco se puede impedir que el público entre a los estadios con la bandera rusa o que se emplee para identificar a árbitros o delegados de equipo.

- El periodo de la sanción abarca del 17 de diciembre de 2020 al 16 de diciembre de 2022. Son dos años menos de los cuatro que pedía la AMA.

- Los representantes del gobierno ruso no podrán ser acreditados para acudir a Juegos o mundiales, aunque sí para las pruebas clasificatorias. Esta prohibición tiene múltiples excepciones: que el representante gubernamental sea miembro del COI o del IPC, que haya sido invitado personalmente por un jefe de Estado o gobierno o que sea deportista o trabaje con algún deportista.

- La Federación Rusa no puede durante dos años organizar, ser candidata o recibir el encargo de organizar Juegos Olímpicos o campeonatos mundiales, pero sí pruebas clasificatorias. Si ya hubiera algún mundial concedido, debe trasladarse a otro país 'a menos que sea imposible por razones legales o prácticas'.

- La RUSADA debe pagar, entre otras cantidades por distintos conceptos, 1,2 millones de dólares a la AMA por los gastos generados en la investigación al laboratorio de Moscú.

- La RUSADA debe seguir investigando, bajo la supervisión de la AMA, las irregularidades halladas en el laboratorio de Moscú. No puede interferir en las investigaciones de otros organismos antidopaje.

LOS MOTIVOS: El TAS dice que la sanción 'no es tan amplia como pretendían la AMA', aunque esto 'no debe interpretarse como una validación de la conducta de RUSADA o de la las autoridades rusas'. Pero el tribunal 'ha considerado la necesidad de efectuar un cambio cultural y alentar a la próxima generación de atletas rusos a participar en el deporte internacional de manera limpia'.

LAS REACCIONES:

Witold Banka, presidente de la AMA: 'Las autoridades rusas han tenido todas las oportunidades de poner su casa en orden y volver a unirse a la comunidad mundial antidopaje por el bien de sus atletas y la integridad del deporte, pero han optado en cambio por seguir su camino de engaño y negación (...) La atroz manipulación por parte de las autoridades rusas de los datos recuperados por el Servicio de Inteligencia de la AMA en el Laboratorio de Moscú fue el último de una larga lista de delitos y ha dado lugar a importantes consecuencias (...). Estamos decepcionados de que el TAS no haya aprobado todas y cada una de las recomendaciones para el período de cuatro años que solicitamos. Pero siguen siendo las consecuencias más severas que se han impuesto a ningún país por delitos relacionados con el dopaje'.

COI: 'El COI ha tomado nota de la decisión del TAS. Ahora evaluará cuidadosamente la decisión y sus consecuencias para las competiciones del Movimiento Olímpico, en particular los Juegos de Tokio 2020 y de Pekín 2022. A este respecto, el COI consultará con las federaciones internacionales y el Comité Paralímpico Internacional con miras a adoptar un enfoque coherente en su aplicación'.

RUSADA: 'La RUSADA no está plenamente satisfecha con la decisión del TAS. Lamentablemente, los árbitros declararon la inconformidad de la RUSADA con el código de la AMA y fijaron un plazo de dos años para su restauración (...). Nos congratulamos de la AMA no haya podido convencer a los árbitros del TAS para que castigaran a los deportistas 'limpios' de Rusia. Es una victoria del sentido común'.

ASOCIACIÓN GLOBAL ATHLETE: 'Al reducir de 4 a 2 años la sanción de la AMA, el TAS ha vuelto a demostrar que no sirve para el propósito de favorecer el deporte limpio (...). El hecho de que los deportistas rusos puedan competir como 'atletas neutrales de Rusia' es una farsa, una broma del sistema. Si los deportistas rusos aún pueden competir, no es una sanción; Rusia no ha sido sancionada, ha sido renombrada. Un día oscuro para el deporte limpio'.

COMITÉ OLÍMPICO DE ESTADOS UNIDOS: 'Nos agradan los elementos que mantienen una fuerte sanción contra Rusia, pero estamos profundamente decepcionados por todos los que debilitan esas sanciones. Necesitamos comprender qué vendrá ahora, tras este oscuro capítulo del deporte. Cualquiera que sea el efecto final, hay que reconocer que esto es el último episodio de un esquema calculado, y al menos parcialmente exitoso, para atacar a los deportistas limpios y a los valores olímpicos'. EFE