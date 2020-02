La defensa de Weinstein se alista para apelar, dice abogada de denunciante

Nueva York, 19 feb (EFE).- La abogada Gloria Allred, que representa a una denunciante en el juicio por abusos sexuales en Nueva York contra el productor Harvey Weinstein, opinó este miércoles, tras dos jornadas de deliberación del jurado y ante la cercanía de un veredicto, que la defensa se está preparando para apelar cualquier decisión contraria a los intereses de su cliente.

'Desde el principio, la defensa ha estado sentando las bases para una apelación en caso de que sea condenado', dijo Allred a los medios durante una pausa en el juzgado, después de que uno de los defensores de Weinstein pidiera infructuosamente al juez una 'orden mordaza' contra ella para evitar que hable en público sobre el proceso, diciendo que los acusa de 'desacreditar' a las testigos.

Esa solicitud contra Allred fue rápidamente descartada por el magistrado James Burke este miércoles, quien por contra ayer ordenó a la abogada de Weinstein Donna Rotunno abstenerse de hablar con los medios debido a la polémica columna de opinión que escribió el domingo.

En esta ocasión, rechazó la moción contra Allred respondiendo con ironía: 'Ojalá tuviera ese tipo de autoridad'.

Allred señaló que no es la primera vez que la defensa intenta apartarla del juicio, ya que los abogados de Weinstein solicitaron al tribunal llamarla como testigo pero finalmente no lo hicieron: 'Solo puedo especular el porqué. Nunca quisieron llamarme como testigo, solo era una artimaña para intentar excluirme de la sala'.

Respecto a la petición de este miércoles, declaró: 'El juez no ha emitido una orden de protección, una orden mordaza. Me pregunto, ¿de qué están asustados? Me han acusado de acusarles a ellos de desacreditar a las víctimas'.

'Yo estaba describiendo mi opinión y, si creo que eso es lo que hacían a testigos que represento, voy a hablar con el poder de la verdad a los cinco abogados defensores', agregó.

'Una cosa que parece no entender la defensa es que soy una abogada privada y tengo derecho a la libertad de expresión. No voy a ser silenciada si creo tener un derecho legal a defender a mis clientes', afirmó la letrada, en referencia a tres mujeres que representa: la denunciante Mimi Haley y las testigos Annabella Sciorra y Lauren Young.

Además de sugerir que el equipo del productor se prepara para apelar un veredicto condenatorio, Allred aventuró que 'probablemente' el encargado de hacerlo sea el juez retirado Barry Kamins, que ha llamado la atención durante el juicio por sus coloridas pajaritas pero por lo demás se ha mantenido en silencio en la bancada de la defensa de Weinstein.

En procesos criminales de 'alto perfil', aseguró la abogada, 'suele haber alguien en los equipos defensores cuyo papel es, al menos en parte, buscar cuestiones para apelar en caso de que el cliente sea condenado', y se refirió en ese sentido al 'juez retirado' que forma parte del 'equipo de cinco miembros' de Weinstein. EFE