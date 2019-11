La diáspora libanesa vuelve a Beirut para protestar en día de Independencia

Beirut, 22 nov (EFE).- Cientos de libaneses de la diáspora regresaron este viernes a su país natal para pedir un nuevo Gobierno al cumplirse un mes del comienzo de las protestas en contra de la corrupción que ha llevado al Líbano al colapso económico.

A las 18.00 hora local (16.00 GMT), se han iluminado unas bengalas y guardado silencio, mientras sonaba la llamada al rezo desde la Mezquita Azul, símbolo del país y situada en el centro de las concentraciones que se iniciaron el pasado 17 de octubre.

Una de las participantes de la diáspora es Tracy Saad, de 23 años y residente en Amsterdam, que ha sido una de las promotoras de la iniciativa 'La diáspora unida' en la que han ofrecido, en coordinación con agencias, descuentos para los vuelos de hoy hacia Beirut.

'Esto comenzó porque escuchábamos en todas partes el eslogan 'Quiero volver a Beirut'. Cuando un amigo dijo en broma que iba a volver el día de la Independencia, se lo envié al equipo de la diáspora y hubo una respuesta positiva, por lo que comenzamos a planearlo con agencias', afirmó a Efe.

Entre 500 y 600 personas, según los datos aportados por la iniciativa, han acudido hoy a Beirut en este día festivo, que marca los 76 años de independencia del Líbano del mandato francés.

En la Plaza de los Mártires, núcleo de las manifestaciones, un grupo reducido de personas ha prendido fuego esta mañana al puño que se erigió en el centro de la plaza con la palabra revolución y que ahora está siendo sustituido por los participantes en las marchas.

Otro de los libaneses que vive fuera del país y que ha regresado a Beirut es Christopher Rizk, de 22 años y que lleva 5 meses trabajando en Londres.

'Realmente he querido ir desde que comenzó la revolución. He vivido toda mi vida en el Líbano y he sido activista allí, luchando por derechos, pero llegado a cierto punto, no podía trabajar y tuve que irme', aseveró a Efe.

'El día de la Independencia es muy importante y quería participar en las protestas para gritar y transmitir todas mis demandas y las de mis amigos que viven en el extranjero, y que protestan por diferentes razones', apuntó.

En este día festivo tradicionalmente tiene lugar un desfile militar, pero este año ha habido otro paralelo, civil, en el que las mujeres han estado en primera línea y que han liderado las protestas desde el principio.

Líbano vive un colapso económico arrastrado por la corrupción del gobierno, lo que le ha llevado a ser uno de los países más endeudados del mundo.

La crisis económica se ha agravado por el cierre de bancos durante tres semanas desde el 17 de octubre y la imposición de un límite de retirada de dólares de las cuentas corrientes.

Aunque el Líbano cuenta con moneda propia, la libra libanesa, la mayor parte de los productos de consumo son importados y pagados en dólares.

Las protestas han llevado al primer ministro libanés, Saad Hariri, a dimitir pero el presidente del país, Michel Aoun, no ha nombrado un sucesor para que forme gobierno. EFE