La directora del FMI defiende la ayuda a África por el bien de todos

París, 18 may (EFE).- La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, defendió este martes los dispositivos de ayuda financiera para África ante el impacto muy negativo en su economía de la crisis del coronavirus, no solo por el bien de ese continente sino también de los países desarrollados y en particular de Europa.

Georgieva, que participa en París en una cumbre para la financiación de las economías africanas organizada por el presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que espera que todo el dispositivo de ayuda 'se materializará por el bien de África, pero también por el bien de todos nosotros'.

'Porque el crecimiento y la estabilidad de África significa prosperidad y estabilidad en Europa', añadió en una breve declaración al inicio de la cumbre junto a Macron y al presidente de la República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi, que actualmente está al frente de la Unión Africana.

La directora gerente recordó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que el crecimiento económico de África se limitará al 3,4 % en 2021, frente al 6 % para el conjunto del mundo.

El pasado año, ese continente sufrió su primera recesión en un cuarto de siglo, con una caída del 2,1 % de su producto interior bruto (PIB).

Macron consideró que la de hoy 'es la cumbre de la urgencia y de la ambición' ante la ralentización del crecimiento en África y las necesidades de financiación, que estimó en unos 280.000 millones de dólares de aquí a 2023.

Entre sus principales prioridades, señaló que hay que acelerar la vacunación de los africanos contra la covid-19, para llegar al 40 % de inmunizados este año, e incrementar los llamados derechos especiales de giro del FMI para África de los 33.000 millones de dólares actuales a 100.000 millones.

En la cumbre de París participan más de una quincena de jefes de Estado africanos y también están presentes líderes europeos, como los presidentes del Consejo Europeo, Charles Michel, y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, así como los primeros ministros de Portugal, Antonio Costa, y de Italia, Mario Draghi.

Estaba previsto que asistiera el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pero finalmente anuló su desplazamiento ante la crisis generada por la llegada masiva de migrantes a Ceuta. EFE