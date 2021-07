La doma clásica iniciará su competencia en Tokio este viernes

Redacción deportes, 21 jul (EFE).- La doma clásica que es considerada el arte del deporte ecuestre y la base para todas las demás disciplinas, tendrá su aparición en los Juegos Olímpicos de Tokio este viernes con la inspección de los caballos y el sábado con el inicio de la prueba FEI Grand Prix Test.

En esta clasificación inicial que se extenderá hasta el domingo 25 de julio participarán 15 países representados por 60 duplas caballo-atleta, entre los que se elegirán a los mejores equipos (cada equipo estará conformado por tres duplas) y las mejores actuaciones individuales para sus respectivas finales.

Los ocho mejores equipos avanzan al FEI Grand Prix Special con música el martes 27 de julio en donde se definirán los ganadores de las tres medallas, mientras que los 18 mejores deportistas participarán en el FEI Grand Prix Freestyle con música al día siguiente en el que lucharán por las preseas individuales.

Equipos:

Australia: Mary Hanna (Calanta), Kelly Layne (Samhitas), Simone Pearce (Destano).

Austria: Florian Bacher (Fidertraum), Victoria Max-Theurer (Abegglen NRW), Christian Schumach (Te Quiero SF).

Bélgica: Laurence Roos (Fil Rouge), Domien Michiels (Intermezzo van het Meerdaalhof), Larissa Pauluis (Flambeau). Alterna: Alexa Fairchild (Dabanos D’O4).

Canadá: Brittany Fraser-Beaulieu (All In), Lindsay Kellock (Sebastien), Chris von Martels (Eclips). Alterna: Naima Moreira Laliberte (Statesman).

Dinamarca: Cathrine Dufour (Bohemian), Carina Kassae Krüt (Heiline’s Danciera), Nanna Skodborg Merrald (Zack). Alterna: Charlotte Heering (Bufranco).

Francia: Alexandre Ayache (Zo What), Morgan Barbancon (Sir Donnerhall ll OLD), Maxime Collard (Cupido PB). Alterna: Isabelle Pinto (Hot Chocolat VD Kwaplas).

Alemania: Isabell Werth (Bella Rose 2), Jessica von Bredow-Werndl (TSF Dalera BB), Dorothee Schneider (Showtime FRH). Alterna: Helen Langehanenberg (Annabelle 110).

Gran Bretaña: Charlotte Dujardin (Gio), Charlotte Fry (Everdale), Carl Hester (En Vogue). Alterno: Gareth Hughes (Sintano van Hof Olympia).

Japón: Kazuki Sado (Ludwig Der Sonnenkoenig 2), Shingo Hayashi (Scolari 4), Hiroyuki Kitahara (Huracan 10). Altero: Masanao Takahashi (Rubicon).

Países Bajos: Marlies Van Baalen (Go Legend), Edward Gal (Total US), Hans Peter Minderhoud (Dream Boy). Alterna: Dinja van Liere (Haute Couture).

Portugal: Joao Miguel Torrao (Equador), Maria Caetano (Fenix de Tineo), Rodrigo Torres (Foqoso). Alterno: Carlos Pinro (Sultao Menezes).

ROC: Inessa Merkulova (Mister X), Tatyana Kosterina (Diavolessa VA), Aleksandra Maksakova (Bojengels). Alterna: Maria Shuvalova (Famous Cross).

España: Beatriz Ferrer-Salat (Elegance), Severo Jurado López (Fendi T), José Antonio García Mena (Sorento 15). Alterno: José Antonio García Mena (Divina Royal).

Suecia: Patrik Kittel (Well Done De La Roche CHF), Therese Nilshagen (Dante Weltino OLD), Juliette Ramel (Buriel KH). Alterna: Antonia Ramel (Brother de Jeu).

Estados Unidos: Adrienne Lyle (Salvino), Steffen Peters (Suppenkasper), Sabine Schut-Kery (Sanceo). Alterno: Nick Wagman (Don John).

Individuales:

Brasil: Joao Victor Marcari Oliva (Escorial).

Chile: Virginia Yarur (Ronaldo).

República Dominicana: Yvonne Losos de Muniz (Aquamarijn).

Estonia: Dina Ellermann (Donna Anna).

Finlandia: Henri Ruoste (Kontestro DB).

Irlanda: Heike Holstein (Sambuca).

Italia: Francesco Zaza (Wispering Romance).

Corea: Dong Seon Kim (Belstaff).

Luxemburgo: Nicolas Wagner Ehlinger (Quater Back Junior FRH).

Marruecos: Yessin Rahmouni (All At Once).

México: Martha Fernanda Del Valle Quirarte (Beduino Lam).

República de Sudáfrica: Tanya Seymour (Ramoneur 6).

Singapur: Caroline Chew (Tribiani).

Suiza: Estelle Wettstein (West Side Story OLD).

Ucrania: Inna Logutenkova (Fleraro).

Alemania es la campeona defensora por equipos y buscará ganar su medalla dorada número 14, mientras que la británica Charlotte Dujardin con su caballo Valegro es la actual ganadora del título individual luego de subirse a lo más alto del podio en Londres 2012 y Río 2016, además de poseer los tres récords mundiales en doma clásica (FEI Grand Prix, FEI Grand Prix Special y FEI Grand Prix Freestyle).

La alemana Isabell Werth, que a los 51 años competirá en sus sextas olimpiadas, es la atleta con más medallas en la historia del deporte ecuestre al haberse colgado en su cuello diez preseas de las cuales seis fueron doradas, la primera de ellas conseguida en Barcelona 1992 y la última en Río 2016.

Caroline Chew de 27 años, se convertirá en la primera singapurense en competir en la doma clásica de unos Juegos Olímpicos. EFE

jpr/jl