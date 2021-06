La eficacia de Brais, los 56 duelos de Albiol y la 'reserva' de la selección

Iñaki Dufour

Las Rozas (Madrid), 8 jun (EFE).- A la espera de que aún se sumen algunos internacionales sub'21 tras el partido amistoso de este martes contra Lituania, la 'burbuja paralela' de la selección española estará formada por el portero Kepa Arrizabalaga, el defensa Raúl Albiol, los centrocampistas Brais Méndez, Pablo Fornals y Carlos Soler y el delantero Rodrigo Moreno, en la 'reserva' por si una eventual circunstancia exige su participación en la Eurocopa.

- KEPA ARRIZABALAGA (Chelsea, 26 años):

(11 partidos internacional, último duelo el 7 de septiembre de 2020 ante Portugal)

Hay un punto de inflexión para Kepa al inicio de esta temporada, cuando Frank Lampard lo relegó en el Chelsea a una suplencia constante, ajeno al protagonismo que se le presuponía cuando cambió el Athletic Club por la entidad inglesa. Desde el pasado 26 de septiembre sólo ha jugado seis partidos entre la Premier, cuando la llegada de Thomas Tuchel lo reactivó para algunos encuentros, y la Liga de Campeones, que se multiplican con la Copa Inglesa, porque fue el elegido para jugar los seis duelos desde enero, incluida la final perdida frente al Leicester por 0-1. Con la selección, su caída ha sido similar. No juega desde septiembre de 2020 y no había sido elegido por Luis Enrique para la lista de 24 de la Eurocopa.

- RAÚL ALBIOL (Valencia, 35 años)

(56 partidos internacional, último duelo el 8 de noviembre de 2019 frente a Rumanía)

Sus 56 partidos con la selección española, campeón de todo con ella, describen la experiencia del central, cuyo último duelo con el equipo nacional pertenece a otra era, a la de Robert Moreno, al 5-0 contra Rumanía, al 8 de noviembre de 2019. Después retomó el mando Luis Enrique, que desde entonces no le ha dado recorrido al defensa, con el que sí contó en otro encuentro en su primera etapa al frente de la 'Roja'. Su curso en el Villarreal también es incontestable. Junto a Pau Torres en el centro de la defensa, ha disputado 47 partidos y ha sido campeón de la Liga Europa, en la que anotó dos goles.

- BRAIS MÉNDEZ (Celta, 24 años):

(1 partido internacional, 1 gol, único duelo el 18 de noviembre de 2018 ante Bosnia)

Su efectividad es máxima con la selección: un partido, un gol, además que supuso la victoria por 1-0 de España sobre Bosnia el 18 de noviembre de 2018, ya entonces a las órdenes de Luis Enrique. No ha vuelto a jugar desde entonces con el equipo nacional, al que regresa a la 'reserva' tras una campaña en la que ha aportado nueve goles a la permanencia del Celta en sus 34 partidos disputados de la Liga, más dos de la Copa del Rey. Más habitual como extremo derecho, pero capaz de jugar en toda la línea del medio campo, ha concentrado tres de esos tantos en las cinco jornadas finales del campeonato.

- PABLO FORNALS (West Ham, 25 años):

(2 partidos internacionales, último duelo el 18 de noviembre de 2018 ante Bosnia)

A hace dos años y siete meses se remonta el último partido como internacional del centrocampista ofensivo del West Ham, al 1-0 contra Bosnia del 18 de noviembre de 2018. Ya era el seleccionador Luis Enrique, que lo repone dentro de sus planes, después de sus 33 encuentros jugados esta temporada en la Premier, cinco goles, cuatro asistencias y el pase de su equipo a la Liga Europa, sellado en la última cita del 23 de mayo con él como líder: marcó dos goles y dio otro en el 3-0 al Southampton. Puede jugar en todo el medio campo, ya sea por el centro o por una banda para dar fútbol al equipo.

- CARLOS SOLER (Valencia, 24 años):

(0 partidos internacionales)

El futbolista, ya afianzado en el medio centro esta temporada, ha participado en 19 de los 50 goles del Valencia en esta Liga. Un 38 por ciento. Un dato de la transcendencia que tiene en su club, con once goles -siete de ellos desde el punto de penalti- y ocho asistencias. Ha sido el segundo centrocampista más goleador de esta edición del campeonato, sólo superado por Marcos Llorente. que marcó uno más que él, doce, aunque no lanzó penaltis. Carlos Soler aún no ha debutado con la selección absoluta, tras su paso por la sub'21.

- RODRIGO MORENO (Leeds United, 30 años)

(25 partidos internacionales, 8 goles, último duelo el 13 de octubre de 2020 ante Ucrania)

Sus 26 partidos y siete goles con el Leeds United resumen la temporada y la novena posición de su equipo, con especial énfasis en el tramo final, cuando anotó cinco de ellos en las últimas cuatro jornadas. Antes había hecho sólo tres en 22 choques. Con la selección española no juega desde el pasado 13 de octubre, en la derrota 1-0 ante Ucrania, aunque ha sido uno de los futbolistas más empleados por Luis Enrique a lo largo de sus dos etapas, con once choques y tres goles. Sólo Sergio Ramos (18), Rodrigo Hernández (15), Álvaro Morata (14), Sergio Busquets (12) y José Luis Gayá (12) lo superan en número de partidos en los 22 que ha dirigido hasta la fecha el actual seleccionador. EFE