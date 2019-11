$!La encrucijada de la Policía chilena, ante desorden público y abusos a DDHH

Acuerdo por la paz

Los carabineros están agotados

Tras una jornada de martes de alta violencia en todo el país, la difusión de un audio presuntamente grabado por un carabinero que trabajaba en la contención de un saqueo reabrió el debate sobre la capacidad de las fuerzas de seguridad.

'Nos retiramos. Estamos absolutamente superados. Tengo carabineros lesionados, los vehículos apedreados, bombas molotov, no tengo gas, no puedo disparar escopetas. Más no podemos, más no se puede', se escucha en el audio.

Al respecto, el coronel de Carabineros Julio Santelices aseguró que 'los carabineros no están sobrepasados', aunque sí 'agotados' tras 40 días de protestas y mostró su confianza en que lograrán 'restablecer el orden público'.

El excoronel Valdivia comentó que como los sucesos se dan de forma 'masiva, repetitiva y simultáneamente en tantas partes de Chile no hay recursos de Carabineros que den abasto para todas esas necesidades'.

Además, señaló que están participando agentes 'que no tienen la experiencia necesaria para el control de la muchedumbre'.

Hasta la fecha, desde que estalló la protesta el pasado 18 de octubre, Carabineros ha contabilizado más de 5.000 eventos de graves alteraciones al orden público y ha detenido a más de 15.000 personas.