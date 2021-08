La entrenadora española Antonia Is deja el Pachuca por motivos personales

Pachuca (México), 10 ago (EFE).- La entrenadora española Antonia Is anunció este martes en sus redes sociales que por motivos familiares deja la dirección técnica del Pachuca de la liga femenina del fútbol mexicano.

'Lamento comunicar que hemos llegado de común acuerdo a la rescisión del contrato que me ligaba con el Club Pachuca. Lamentablemente, motivos personales y familiares en España hacen que no pueda continuar en el club', se lee en el comunicado de Is.

En el mensaje, la estratega agradece a todo su equipo de trabajo.

'Agradezco enormemente todas la muestras de cariño y apoyo a lo largo de estos meses en los cuales he estado en la institución. Agradezco a mi cuerpo técnico, jugadoras, dirigentes y empleados por todos su trabajo y dedicación', subrayó.

Antonia Is llegó al banquillo de Pachuca en el Clausura 2021, torneo en que terminó la fase regular en sexta posición con 30 puntos. En la fase final Pachuca fue eliminado en cuartos de final por el Atlas.

En el presente certamen la española tenía a su equipo en la undécima posición con cinco puntos, producto de un triunfo, dos empates y una derrota hasta la cuarta jornada del Apertura 2021.

La estratega de 55 años fue campeona del Mundo y de Europa con la selección femenina española Sub-17 en 2018.

En 2019 fue nominada al premio The Best como la mejor entrenadora del mundo.

Antonia Is se despidió en sus redes sociales con el deseo de regresar a Pachuca.

'Espero que nuestros caminos se vuelvan a cruzar en un futuro, eso es un hasta pronto. Hasta siempre Tuzas'.

La directiva del Pachuca también se despidió de la técnica con un comunicado.

'Deseamos comunicar que por motivos personales de la profesora Antonia Is llegamos a un común acuerdo para finiquitar el contrato como estratega del equipo femenil del Pachuca', compartió el equipo en sus redes sociales. EFE

