La escritora Naomi Novik regresa con la más oscura de las academias de magia

Silvia García Herráez

Madrid, 5 feb (EFE).- La escritora de fantasía estadounidense Naomi Novik se aleja de los cuentos tradicionales para acercarse en 'Una educación mortal', la primera novela de una trilogía, a las escuelas de brujos y magos popularizadas por la saga de Harry Potter, aunque dándoles su sello propio, 'muy oscuro', asegura.

Muy influenciada por la saga de J.K. Rowling junto con un libro sobre magia (''Wizards and Witches'' de Brendan Lehane) que tenía en su casa desde los 10 años, Novik construye un mundo fantástico, dirigido por mujeres, que destaca por ser súper oscuro, moderno y retorcido en la trilogía Escolomancia, una institucióón en la que cada error puede ser mortal.

'Me gustó la idea de mezclar el mundo oscuro de Voldemort con la calidez de un internado', indica la escritora a Efe. De hecho, la novela está ambientada en la escuela oculta de magia y hechicería, dirigida por el diablo, que elige a uno de los alumnos de último curso cuando se graduan, se queda con su alma y le hace su sirviente. 'Pero el mundo exterior, fuera de la escuela es aún peor', explica.

La historia de 'Una educación mortal' (Umbriel) se desarrolla en Escolomancia, una escuela para dotados en magia donde el fracaso significa una muerte segura. No hay maestros, ni vacaciones, ni amistades, salvo las estratégicas y la supervivencia es más importante que cualquier calificación.

Escolomancia es un lugar verdaderamente horrible: 'La idea de que pasas años encerrado en la oscuridad, con las respuestas a tus lecciones en letras de llama, sin maestros, sin contacto con el mundo exterior.¡Es una idea horrible!', indica la autora.

Pero una joven estudiante, Galadriel Higgins comienza a descubrir los muchos secretos de la escuela, y para sobrevivir a ello, muy a su pesar, necesitará la ayuda y el apoyo de sus compañeros.

En contraposición a esta joven está Orion Lake, un agradable alumno del que todos piensan que es un héroe maravilloso y del que intentará mantenerse alejada aunque estén destinados a encontrarse y mantener constantes disputas.

La autora explica que el personaje que más le costó construir fue el de Orion, ya que al no ser el narrador tenía que contar su punto de vista desde una perspectiva distinta; 'tuve que poner distancia para saber lo que quería contar'.

A pesar de su reciente llegada a las librerías, y con tan solo la primera parte escrita, la productora Universal Pictures se ha hecho con los derechos de la trilogía y ya están en fase de adaptación del guión para llevarlo a la gran pantalla.

'Me considero una escritora 'fanfic', por eso cuando empecé a escribir la novela me imaginé que en este universo podrían vivir los 'fans' y crear nuevas aventuras. Fue divertido escribir pensando en esto, de ahí que cuando acabé el libro, antes de que llegara a las librerías, lo envié a Hollywood y Universal lo cogió. No puedo estar más emocionada'', confiesa.

El nombre de Naomi Novik se hizo popular en España con la publicación de su saga Temerario, donde su primer libro ''El dragón de su majestad'', ganó en 2007 el Premio Compton Crook a mejor novela de ciencia ficción. La saga cuenta con nueve tomos, el último de los cuales se publicó en 2016.

Además, otra de sus más populares novelas de fantasía 'Un cuento oscuro', inspirada en la mitología eslava, ganó el Premio Nébula a la mejor novela y el Premio Locus a la mejor novela de fantasía. EFE