La española Badosa reconoce que la altitud de Guadalajara será un gran reto

Guadalajara (México), 9 nov (EFE).- La tenista española Paula Badosa, décima del ránking de la ATP, reconoció que la elevada altitud de Guadalajara sobre el mar, 1.566, será un reto para las jugadoras de la Akron WTA finals, un torneo en el que no habrá favoritas.

'Es difícil adaptarse a la altura, la pelota vuela mucho, pierdes el control. Las tenistas estamos acostumbradas a tener el control y aquí lo pierdes un poco; intento adaptarme, ajustar los golpes y no apurarme tanto', señaló.

Badosa ha sido una de las revelaciones de la temporada 2021, en la que ganó Indian Wells, después de lo cual inició su camino hacia las 10 mejores del mundo.

'Ahora es un sueño hecho realidad; después de Abu Dhabi mi coach me dijo que si mantenía el nivel de juego podía estar entre las 30; yo decía que eso era imposible y ahora soy la número 10, qué puedo decir',señaló.

En la Akron WTA final, la española debutará el próximo miércoles ante la bielorrusa Aryna Sabalenka, segunda tenista del mundo, a quien calificó de rival difícil para la cual está preparada.

'Estoy ilusionada, motivada, con ganas de jugar de competir contra las mejores; empezaré con un partido duro contra Sabalenka; sé lo que me voy a encontrar, una buena piedra', admitió.

Sin embargo, Paula indicó que el torneo tiene la puerta abierta a las ocho jugadoras, que están en un nivel parejo.

'No hay favorita, es un torneo de tres partidos y luego en la semifinal puede pasar cualquier cosa; no será una sorpresa si la ocho le gana a la uno porque el nivel está igualado', agregó.

Al referirse a su compatriota Garbiñe Muguruza, quinta de la clasificación mundial, aceptó que es su tenista modelo y ahora disfruta compartir con ella el torneo entre las mejores del mundo.

'He crecido viendo a Garbiñe en los últimos cinco o seis años; decía que quería ganar lo que ella. No estoy en ese nivel, pero me voy acercando y es un honor compartir con ella', dijo.

La llamada final de maestras empezará mañana cuando Muguruza debutará ante la checa Karolina Pliskova, cuarta del ránking. EFE

