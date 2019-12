La española Belén Ortega cumple un sueño al publicar su primer manga en Japón

María Roldán

Tokio, 5 dic (EFE).- La ilustradora española Belén Ortega ve como 'un sueño cumplido' su participación en la revista japonesa de manga Tezucomi, un homenaje a la omnipresente figura de Osamu Tezuka en la que publica este jueves su primera obra para Japón, 'Doppelgänger'.

'Me siento afortunada de haber logrado esta publicación. No pensé que llegaría tan pronto, teniendo en cuenta todas las dificultades que conlleva', dice Ortega (Granada, 1986) en una entrevista con Efe.

La obra de Ortega no es del todo desconocida para Japón. El cómic 'Marc Márquez: la historia de un sueño' (Norma Editorial), sobre el piloto de motociclismo catalán fue publicado en el país hace unos años tras su edición original en español, pero 'la sensación es diferente', asegura.

La dibujante, uno de los mayores referentes femeninos del cómic español actuales (con permiso de Studio Kosen), atraviesa un momento dulce en su carrera tras la exitosa adaptación de la saga literaria 'Millenium' y su relación con Marvel, y ahora desembarca en Japón con un relato inspirado en la obra 'Bárbara', de Tezuka.

EL ARTE Y SUS MUSAS

La obra original, publicada a principios de los años 70 e influida por la ópera 'Los cuentos de Hoffmann', gira en torno a las figuras de un novelista, Yosuke Mikura, y de Bárbara, una joven que cada cierto tiempo convive con un autor y los deja marcados, influyendo en su arte y su vida, tanto positiva como negativamente.

'Doppelgänger' bebe de ese concepto y lo adapta al Japón actual, 'pero con una mangaka mujer como protagonista (...), una buena vuelta de tuerca para no repetir el estándar de relación hombre-mujer', explica la ilustradora.

La protagonista del relato, Yumine, alcanza el éxito gracias a su musa, su Bárbara, pero se ve obligada a tomar una decisión crucial: 'seguir siendo fiel a sí misma o venderse al gran público', explica Ortega, a quien, como dibujante, esa encrucijada le toca 'de lleno'.

'Obviamente no todo el mundo tiene las mismas inquietudes ni tiene por qué pasar por esto, pero personalmente sí es algo que experimento y me hace pensar siempre hacia dónde debo dirigir mi carrera para poder seguir viviendo de esto pero sin tener que traicionarme a mí misma', confiesa la autora.

OBRA CONJUNTA

Ortega no firma el relato en solitario. La granadina es la artífice del dibujo, mientras que el guión corre a cargo del también dibujante Víctor Santos (Valencia, 1977), con quien dice que ha sido muy fácil trabajar. 'Supo entender muy bien los conceptos que quería manejar en 'Doppelgänger' y casi se metió en mi cabeza', recuerda.

Las alabanzas son mutuas. 'Era la primera vez que colaborábamos y espero de verdad poder repetir. (...) Belén también escribe sus guiones, así que le pasa como a mí (...), conocemos cómo funcionan los resortes narrativos y nos gusta aportar', dice Santos a Efe.

'Valoro mucho eso porque el dibujante es además narrador: cómo encuadra, cómo divide el espacio y cómo se expresan sus personajes es tan importante o más que los diálogos que yo pueda escribir', asegura Santos, cuya participación en Tezucomi no acaba aquí.

El autor valenciano publicará en el número de enero un relato como autor completo (su debut en Japón) basado en la obra 'MW'.

RAÍCES EN EL MANGA

'Doppelgänger' es el segundo trabajo profesional con estilo manga de Ortega tras su debut editorial profesional en 2011 con 'Himawari' (Glénat), una obra inspirada en su pasión por el período Edo nipón.

'Nunca he dejado del todo de lado el manga, así que no me ha resultado extraño o difícil (retomar el formato), aunque sí siento que la narrativa me ha cambiado bastante y en 'Doppelgänger' se nota. Hay un mix que le da un aire europeo a la obra', destaca.

La autora cree que todavía existen muchos estigmas sobre el manga, aunque la situación está mucho mejor que cuando empezó en la industria, 'algo positivo de valorar en España', donde los salones que triunfan 'son precisamente los dedicados al manga'.

Ortega reconoce que le gustaría repetir experiencia en el mercado nipón, pero que sus compromisos profesionales le dificultan aceptar más proyectos. 'Es muy difícil de combinar y ante todo me gusta dedicarle tiempo a lo que hago para dar el 100 %', dice, sobre todo para mantener el raro privilegio de vivir de su profesión.

'Llevo unos 5 años viviendo únicamente del cómic y no me falta trabajo actualmente. Tengo contrato firmado con Francia para tres álbumes, hago portadas e interiores para Marvel, algún trabajo de 'freelance' como ilustradora... Por el momento no me quejaré', dice satisfecha y consciente de su buena situación tras épocas difíciles.

'Doppelgänger' se publicará en español en 2020 a través del sello editorial Planeta Cómic, que ha licenciado la revista, de la que publicará tres tomos con portadas exclusivas que incluirán las obras del resto de autores españoles presentes en Tezucomi: Ken Niimura, Kenny Ruiz, Juan Díaz Canales, Luis NCT y David Lafuente.

La revista original japonesa se publica el día 5 de cada mes y contará en total con 18 volúmenes. Además del relato de Santos, está pendiente por publicar el de Lafuente, un 'spin-off' del manga 'Big X' que se incluirá en el número 17 de la colección. EFE