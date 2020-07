La española Carlota Ciganda da positivo por Covid-19

Redacción Deportes, 7 jul (EFE).- La golfista navarra Carlota Ciganda, actual decimoquinta del ránking mundial y primera jugadora española, se encuentra aislada en su apartamento de Scottsdale (Arizona, Estados Unidos) convaleciente de Covid-19, según ha adelantado la web especializada ten-golf.

Ciganda comenzó a sentir síntomas el pasado jueves 25 de junio y se puso voluntariamente en cuarentena en su residencia cercana a la Universidad Estatal de Arizona (ASU), donde se formó, a la espera ya de someterse a las pruebas que determinen que ha superado le enfermedad.

'No sé muy bien cómo he podido cogerlo. Llevo tres meses sin salir a cenar fuera de casa y el mayor grupo de personas con el que he estado ha sido de cuatro. Es cierto que he jugado al golf y es posible que haya sido alguno de esos días, pero desde luego es mala suerte', ha declarado la jugadora española al citado portal.

Ciganda, que ha 'salido apenas para entrenar y hacer la compra en el supermercado', ha admitido que 'se pasa mal' y supo 'pronto que era el coronavirus porque' sentía 'dolores en los brazos, cuello y cabeza' además de 'tener fiebre todas las noches, apenas podía dormir y la pulsera' terapéutica que lleva 'registraba valores extraños en el baremo de respiraciones por minuto'.

'No me hacía mucha falta comprobarlo, pero fui al médico y efectivamente di positivo en la prueba', ha explicado. EFE

