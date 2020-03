La española 'El año del descubrimiento', ganadora del festival Cinéma du Réel

París, 26 mar (EFE).- La película española 'El año del descubrimiento', dirigida por Luis López Carrasco, ha obtenido el gran premio del Cinéma du Réel, que celebró su 42 edición por internet debido a la crisis del coronavirus, informaron este jueves los organizadores de este festival de cine documental.

Su documental se centra en el año 1992, el de la Expo de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona, y pone su mirada en la revuelta obrera que incendió el Parlamento de Murcia.

Esa cinta, de 200 minutos, fue también distinguida por el jurado de las bibliotecas.

El Cinéma du Réel tuvo lugar entre los el 13 y 22 de marzo y otorgó dos menciones especiales a la francesa 'Il n'y aura plus de nuit', de Éleonore Weber, y a la germano-estadounidense 'Bring down the walls', de Phil Collins.

El brasileño Bruno Risas se llevó el premio Loridan-Ivens/CNAP a la mejor ópera prima por 'Ontem havia coisas estranhas no céu' y el español Gerard Ortín se hizo con la mención especial del jurado de los cortometrajes por 'Reserve', en una categoría en la que se impuso 'Back to 2069', de Elise Florenty y Marcel Türkowsky.

El Cinéma du Réel fue creado en el Centro Pompidou de París en 1979 y se autodefine como un festival internacional de filmes etnográficos y sociológicos, con una mezcla de documental, ensayo y experimentación. EFE