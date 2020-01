La española 'Klaus' consigue la nominación al Óscar de animación

Los Ángeles (EE.UU.), 13 ene (EFE).- La película 'Klaus', del español Sergio Pablos, consiguió este lunes la nominación al Óscar a la mejor cinta de animación, por el que se batirá contra 'How To Train Your Dragon: The Hidden World', 'I Lost My Body', 'Missing Link' y 'Toy Story 4'. EFE

romu/arm

(vídeo)

