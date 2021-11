La española Paula Badosa asegura que sueña en grande en el tour de la WTA

Guadalajara (México), 13 nov (EFE).- La española Paula Badosa, décima de la clasificación mundial, aseguró este sábado que sueña en grande en el circuito de la WTA y su idea es colocarse entre las cinco mejores del tour.

'Espero estar en el top 10, ojalá en el cinco; tengo una espina clavada con el Roland Garros, que se me escapó por poco, y tengo ganas de volver a los Grand Slams y jugar allí', señaló después de vencer a la griega Maria Sakkari por 7-6(4), 6-4 y alcanzar las semifinales de la Akron WTA Finals.

Badosa, que el lunes cumplirá 24 años, ha sido una de las tenistas de más crecimiento en el mundo en el 2021. El mes pasado dio un gran golpe al ganar el torneo de Indian Wells y ahora confía en establecerse entre las mejores.

'El próximo va a ser mi primer año como top 10, me gusta estar en las pistas grandes, jugar contra las mejores y voy a trabajar para no salir de ahí y seguir arriba', aseveró.

Al referirse a su crecimiento, la española reconoció que hace un par de años su mayor desventaja era la poca estabilidad mental, pero eso cambió.

'Era la típica jugadora de la que decían, juega bien pero no tiene cabeza para ser de las mejores; me gusta superarme y me puse como objetivo ser de las mejores mentalmente y lo estoy logrando. Mejorar lo mental es lo más difícil y quizás sea mi mejor arma ahora mismo', observó.

Sobre su reacción en momentos cruciales, en los que los nervios afloraron, Paula señaló que eso pasa siempre en el tenis, pero como es de las 10 mejores del mundo, 'se ve más', añadió.

'Ha habido momentos que he estado nerviosa y nerviosa las manos no van y las piernas se bloquean; al ser top 10 hay más expectativas, pero la sensación cuando era la número 70 era la misma. Estoy jugando contra grandes jugadoras y no me queda mas que aceptarlo, estar tranquila y jugar mi juego', concluyó.

Paula Badosa lidera su grupo en la WTA finals con dos victorias en un par de partidos y, a falta de una jornada, ya está asegurada en la fase de las cuatro mejores del torneo que transcurre en Guadalajara, México, y reparte cinco millones de dólares.EFE

