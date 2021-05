La esperanza del último pone a prueba el cansancio del segundo

Buenos Aires, 10 may (EFE).- El Talleres de Córdoba recibirá este martes al Deportes Tolima en la cuarta jornada de la Copa Sudamericana, a la que el equipo argentino llega con una importante acumulación de partidos, mientras que el conjunto colombiano, último del grupo, ve cómo se le escapan las opciones de avanzar.

El Talleres jugó este domingo la última jornada correspondiente a la fase regular de la Copa de la Liga, en la que, pese a perder por 1-0 frente al Lanús, consiguió sellar su pase a los cuartos de final, y dos días después tendrá otro partido vital para sus aspiraciones continentales debido a un calendario que no da tregua, como resaltó el técnico Alexander Medina.

'No me gusta como está organizada la planificación de los torneos. No se puede jugar cada 48 horas, es exponer a los jugadores desde los físico, en la salud y el rendimiento. Deberíamos tener un día más de recuperación y jugar cada 72 horas. Yo se que la televisión es la que manda, pero así se hace muy complicado. Va en contra de los equipo que quieren salir a ganar, como el nuestro”, afirmó Medina en rueda de prensa.

El Talleres llega a esta cuarta jornada como segundo clasificado, tras sumar cuatro puntos en tres partidos (una victoria, una derrota y un empate), y enfrente tendrá a un Tolima que es último del grupo con dos puntos de nueve posibles.

Los colombianos saben que no pueden permitirse más malos resultados si quieren avanzar en la siguiente fase.

Pero su técnico, Hernán Torres Oliveros, no pierde la esperanza. 'Quedan nueve puntos, mientras que haya vida nosotros seguimos aferrados a esa ilusión', aseguró.

- Alineaciones posibles:

Talleres: Díaz, Martino, Pérez, Komar, Schott, Mac Allister, Mauri, Lago, Soñora, Fragapane y Retegui.

Entrenador: Alexander Medina.

Tolima: Montero, Castrillón, Narváez, Mosquera, Balanta, Ríos, Trujillo, Miranda, Campaz, Estupiñán, Ramírez.

Entrenador: Hernán Torres Oliveros.

Árbitro: El uruguayo Andrés Matonte.

Estadio: Mario Alberto Kempes, en Córdoba.

Horario: 21:30 del martes (00.30 GMT). EFE