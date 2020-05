La esquiadora austríaca Anna Veith, campeona olímpica, anuncia su retirada

Viena, 23 may (EFE).- La esquiadora austríaca Anna Veith, antes Anna Fenninger, ganadora de numerosas competiciones, entre ellas los Juegos Olímpicos de 2014 y dos copas del mundo, ha anunciado este sábado su retirada del deporte profesional en una entrevista en la televisión pública austríaca ORF.

'Es una mezcla de muchos motivos pequeños. Físicamente, las cosas no se han vuelto más fáciles con los años, pero no es la razón principal. Necesito un cambio', dijo Veith, de 30 años de edad, en la entrevista.

Tras ganar dos veces la Copa del Mundo, con tres medallas de oro en campeonatos mundiales y una victoria olímpica, la austríaca sufrió una lesión de rodilla en octubre de 2015 que la tuvo apartada de de las competiciones durante una temporada y lastraba su carrera posterior.

Sin embargo, en 2018 volvió a los primeros puestos al ganar la medalla de plata en las Olimpíadas de Pieonchang.

'Mi pasión por el deporte siempre me ha espoleado, he dado todo y el trabajo duro siempre tuvo sus frutos. Pero ahora es distinto. El invierno pasado he hecho lo posible para regresar y confiar, pero simplemente no he conseguido llegar a donde quiero', confesó la deportista en la citada cadena.

La esquiadora cambió su apellido de Fenninger a Veith en 2016, al casarse con el ex deportista de snowboard Manuel Veith, con el que vive en Austria, donde dirige un hotel. EFE