La Eurocámara comienza este lunes su escrutinio del acuerdo posbrexit

Bruselas, 10 ene (EFE).- El Parlamento Europeo (PE) comenzará este lunes su escrutinio del acuerdo que regula las relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido, un pacto alcanzado 'in extremis' el día de Nochebuena y que la Eurocámara, excepcionalmente, no pudo ratificar antes de su entrada en vigor el 1 de enero.

La comisión de Comercio Internacional, una de las dos que debe emitir un voto sobre el pacto antes de que este llegue al pleno para la decisión final, se reúne este lunes por la tarde (a partir de las 16.45 horas, 15.45 GMT) para un primer repaso al texto que desde el 1 de enero está en vigor de forma provisional.

El jueves de esta semana, esta misma comisión y la de Asuntos Exteriores, que también revisará el acuerdo, se reúnen de forma conjunta para continuar el proceso.

Pese a que el Parlamento hubiera preferido que Londres y Bruselas hubieran llegado a un acuerdo con suficiente tiempo como para poder revisarlo antes del 1 de enero, finalmente el calendario fue demasiado ajustado y los líderes de los grupos aceptaron que el acuerdo se aplicara provisionalmente desde el comienzo de 2021.

De no haber estado en vigor desde el primer día del año, que coincidía con la primera jornada en casi medio siglo en la que el Reino Unido quedaba desvinculado en todas las estructuras europeas, se hubieran dado importantes disrupciones en sectores como el aduanero, la pesca o el transporte, entre otros.

'Esta decisión sobre una aplicación provisional específica no constituye un precedente ni reabre los compromisos establecidos entre las instituciones europeas. No puede ser la norma para futuros procedimientos de consentimiento', advirtieron no obstante los líderes de los grupos parlamentarios.

La aplicación provisional del acuerdo estará vigente, en principio, hasta el 28 de febrero, pero el Parlamento Europeo quiere extenderla brevemente para poder votar el consentimiento final en su pleno del 8 al 11 de marzo.

Así, la Eurocámara dispondría de más de dos meses para revisar el acuerdo, una de sus competencias en las relaciones con países terceros según los tratados europeos.

Al otro lado del Canal de la Mancha, la Cámara de los Comunes concluyó su ratificación en solo una jornada, el 30 de diciembre, y apenas seis días después de que los negociadores acordaran el texto final.

En paralelo, varias comisiones del Parlamento Europeo celebrarán esta semana debates con miembros del equipo negociador europeo para hablar del impacto del acuerdo en diferentes sectores, como el transporte, la pesca o la economía. EFE

