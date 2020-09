La Eurocámara, pesimista ante pocos avances en la negociación del presupuesto

Bruselas, 28 sep (EFE).- Los negociadores del Parlamento Europeo sobre el presupuesto comunitario y el Fondo de Recuperación tras la pandemia se mostraron pesimistas ante los escasos avances en las conversaciones con el Consejo (los países) tras una nueva ronda este mismo lunes, tras la que señalaron tensiones entre los Estados.

En una comparecencia ante la comisión de Presupuesto de la Eurocámara, uno de los jefes negociadores, Jan Olbrycht (PPE), opinó que 'tal y como están las cosas ahora, será necesario un plan de contingencia' para el presupuesto del próximo año por los pocos avances en las conversaciones para el marco financiero plurianual entre 2021 y 2027.

'El problema es que la tensión está creciendo, y está creciendo en el seno del Consejo', señaló el eurodiputado polaco.

El negociador explicó que hay siete países que no quieren comenzar el proceso de ratificación en sus parlamentos nacionales necesario para poner en marcha el Fondo de Recuperación mientras no se halle un consenso sobre el presupuesto comunitario a siete años, precisamente la postura opuesta a la de la Eurocámara.

'Nosotros, al contrario, reiteramos que no podemos dar nuestro consentimiento al presupuesto comunitario si no tenemos Fondo de Recuperación, porque entonces se verá reducido el presupuesto. Sin el Fondo de Recuperación no se pueden hacer las cosas', incidió Olbrycht.

La semana pasada, los negociadores parlamentarios ya habían lamentado la falta de voluntad de Alemania, que preside este semestre el Consejo de la UE, de acercar posturas en asuntos como la petición parlamentaria de incrementar el presupuesto para programas emblemáticos de la UE.

El PE pedía inicialmente un aumento de fondos para 40 iniciativas y finalmente las ha reducido a 15 programas, cuya dotación se vio rebajada durante la negociación entre los líderes comunitarios en julio.

Por su parte, otra de las negociadoras, Margarida Marques, se refirió a la propuesta de la presidencia alemana del Consejo para ligar por primera vez el desembolso de fondos europeos, inclusive del presupuesto como del nuevo Fondo de Recuperación, al respeto del Estado de Derecho.

'Hemos tenido la primera reacción desde 2018 por parte del Consejo en materia de Estado de derecho. Esto puede que signifique que la próxima semana estén preparados para empezar negociaciones', confió la diputada socialdemócrata portuguesa.

No obstante, advirtió de la 'presión de algunos países' que amenazan con negarse a iniciar el procedimiento de ratificación en los Parlamentos nacionales (para el Fondo de Recuperación) si se negocia un mecanismo fuerte para salvaguardar el Estado de derecho.

La propuesta alemana prevé que se puedan sancionar con la suspensión o reducción de fondos las violaciones de los principios del Estado de Derecho que afecten de un modo suficientemente directo la buena gestión del presupuesto de la UE o los intereses financieros de la Unión.

La sanción sería propuesta por la Comisión Europea y tendría que ser aprobada por una mayoría cualificada de Estados miembros (15 países que representen al 65 % de la población), tras haber dado al país afectado la oportunidad de pronunciarse. EFE

lzu/lpc/si

(Más información sobre la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)