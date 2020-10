La Eurocámara rechaza ratificar el acuerdo UE-Mercosur 'en su estado actual'

Bruselas, 7 oct (EFE).- El Parlamento Europeo (PE) advirtió este miércoles de que no ratificará el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur 'en su estado actual' debido a la política ambiental del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, que ha provocado ya que varios países rechacen dar luz verde a este pacto comercial.

Este aviso se ha incluido en una resolución respaldada por la cámara a través una enmienda introducida por la delegación francesa del grupo Renovar Europa (liberal), que fue aprobada por 345 votos a favor, 295 en contra y 56 abstenciones.

La enmienda recoge una 'profunda inquietud a la vista de la política medioambiental de (el presidente brasileño) Jair Bolsonaro', que, advierten, 'contradice los compromisos asumidos con el Acuerdo de París'.

'En estas circunstancias, no se puede ratificar el acuerdo entre la UE y el Mercosur en su estado actual', señala la enmienda aprobada.

El texto completo en el que figura esta enmienda es un informe de la Eurocámara sobre la aplicación de la política comercial común, que recabó un apoyo de la mayoría del PE con 431 votos a favor, 140 en contra y 124 abstenciones.

El documento subraya la importancia de la reciente modernización del acuerdo UE-México y de la conclusión de las negociaciones con el Mercosur, 'que tienen el potencial de profundizar nuestra asociación estratégica con América Latina, de crear oportunidades adicionales en nuestras relaciones comerciales con estos países y de ayudar a diversificar las cadenas de suministro para la economía europea'.

'El acuerdo de asociación entre la UE y el Mercosur representa el mayor acuerdo de 'bloque a bloque' de este tipo y tiene el potencial de crear un mercado abierto beneficioso para ambas partes que abarque aproximadamente a 800 millones de ciudadanos', apuntan los diputados.

No obstante, inciden en que el pacto 'debe garantizar unas condiciones de competencia leal y el respeto de las normativas y los modos de producción europeos' y en que contiene un capítulo vinculante sobre desarrollo sostenible 'que debe aplicarse, ponerse en práctica y evaluarse plenamente'.

El comisario europeo de Comercio, Valdis Dombrovskis, ya ha reconocido que la UE debe reforzar el cumplimiento de los capítulos de desarrollo sostenible de sus acuerdos comerciales, que en el caso del de Mercosur contienen referencias explícitas al Acuerdo de París.

El acuerdo con el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), que se cerró en 2019 tras veinte años de negociaciones, debe ahora ratificarse antes de que pueda entrar en vigor.

No obstante, el acuerdo ha recibido fuertes críticas de quienes consideran que no cuenta con suficientes requisitos para proteger el Amazonas, y Holanda, Austria y Francia ya han rechazado validar el acuerdo si el Ejecutivo brasileño no cambia sus políticas medioambientales.

El Parlamento Europeo no comenzará su proceso de ratificación hasta no hayan firmado todos los Estados miembros el acuerdo, actualmente en proceso de verificación jurídica y traducción a todas las lenguas oficiales de la Unión.

Según fuentes de la Comisión Europea, solo entonces podrán determinar si por parte de la UE, además de tener que aprobarlo la Eurocámara, debe pasar el examen también de los parlamentos nacionales. EFE

lzu/rja/son

(Más información sobre la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)