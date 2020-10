La Euroliga, 'orgullosa' de sus jugadores y de los mensajes de sus camisetas

Madrid, 13 oct (EFE).- La Euroliga está 'orgullosa' de los jugadores y clubes que en las primeras jornadas de la competición han exhibido en sus camisetas mensajes contra el racismo y cualquier forma de discriminación.

'Nunca ha sido mayor la necesidad de alzar todas las voces para promover la tolerancia. La Euroliga de baloncesto está orgullosa de alinearse con la Asociación de Jugadores para dejar claro que el racismo, la discriminación, la desiguadad y la intolerancia no caben en nuestro mundo', señaló hoy el organismo continental en un comunicado.

'Not in Our World' ('No en nuestro mundo') es el lema de esta campaña, que autoriza a los jugadores a mostrar mensajes en sus equipaciones de entrenamiento y de juego, en lugar de sus nombres.

'Justicia', 'Libertad', 'Juntos más fuertes', 'Fin a la discriminación', 'Fin al tráfico de seres humanos', 'Ya basta' o 'No puedo respirar' son algunos de los textos que los jugadores estamparon en su ropa. EFE