La exhibición de Pedri, el liderazgo de Busquets y un Morata de récord

Roberto Morales e Iñaki Dufour

Madrid, 7 jul (EFE).- El uno a uno de la selección española en la Eurocopa 2020, eliminada en la tanda de penaltis a puertas de la gran final de Wembley, deja la exhibición de Pedri en su primer torneo como internacional a sus 18 años, el liderazgo de Sergio Busquets, la fortaleza mental de Unai Simón para levantarse del error y el resurgimiento goleador de Álvaro Morata.

. Porteros:

- UNAI SIMÓN (6 partidos jugados / 6 titular / 6 completos)

Minutos: 630; 2 porterías a cero; 9 paradas; 6 goles encajados.

La Eurocopa 2020 no dejó espacio al debate de la portería. Unai fue el portero elegido de inicio a fin por Luis Enrique, con un respaldo público a su fortaleza tras cometer uno de esos errores que marcan de por vida a un guardameta, ante Croacia, al fallar en el control de una cesión de Pedri y marcarse en su propia puerta. Demostró fortaleza para levantarse con personalidad y dejar dos paradas salvadoras en ese primer cruce que ya demandó de prórroga. Posteriormente gran protagonista de la tanda de penaltis de cuartos ante Suiza, tomando el relevo de Iker Casillas, y sin poder salvar a la selección de nuevo en semifinales pese a parar el primero de la tanda de Italia. Firmó un torneo notable.

- DAVID DE GEA (0 partidos jugados)

Para un internacional que ha disputado 45 partidos con la absoluta y que debía de ser el heredero de la titularidad de Iker Casillas, no es fácil vivir una fase final de un gran torneo en el banquillo. Relegado a la suplencia por Luis Enrique, destacó su actitud dentro en un grupo de futbolistas que puso por delante al grupo que a las individualidades. Lo demostró el compañerismo que mostró calmando a Unai tras su fallo ante Croacia. Su final de temporada lo marcaron los penaltis. El que falló para ver escaparse la Liga Europa con su club y los que alejaron a España de la final.

- ROBERT SÁNCHEZ (0 partidos jugados)

Acudió a la Eurocopa sabiendo el rol que desempeñaría y sin embargo sorprendió a todos por su nivel en los entrenamientos, cumpliendo el papel que le demandó el seleccionador para marcar un listón alto a Unai y De Gea. Sigue sin poder debutar con la selección.

. Defensas:

- MARCOS LLORENTE (4 partidos jugados / 2 titular / 2 completos)

Minutos: 246. Kilómetros: 27,7. Goles: 0. Remates: 4 (1 a portería). Asistencias: 0. Pases: 227 completos de 251 (94%).

Comenzó la Eurocopa siendo la apuesta de Luis Enrique para cubrir las bajas en el lateral derecho pero el inicio con dos empates ante Suecia y Polonia provocó que fuese uno de los damnificados. La demarcación rebajó la influencia en el juego de un futbolista que asegura el derroche y la exhibición del físico en cada minuto que juega pero que no fue decisivo como en su club. Acabó siendo una opción más como centrocampista pero con las puertas cerradas a la titularidad. Tiró de la selección en las prórrogas ante Suiza e Italia pero sin la precisión necesaria para ser decisivo en su primer gran torneo como internacional.

- CÉSAR AZPILICUETA (4 partidos jugados / 4 titular / 2 completos)

Minutos: 402. Kilómetros: 42,3. Goles: 1. Remates: 4 (3 a portería). Asistencias: 0. Pases: 257 completos de 289 (88,5%).

Entró cuando el equipo demandaba experiencia y la aportó quitándose una espina que tenía en la selección en las fases finales. Tras no jugar ni un solo minuto en los dos primeros encuentros, aumentó el equilibrio defensivo con su presencia en el lateral derecho y ya no soltó la titularidad. Se convirtió en el goleador más veterano en una fase final de España al marcar de cabeza a Croacia con 31 años y 304 días.

- DIEGO LLORENTE (0 partidos jugados)

Cumplió el sueño personal de acudir a una Eurocopa con la selección española pero no de llegar a debutar. Afectado por el falso positivo en la covid-19 en la concentración previa al torneo y tener que regresar a su domicilio unos días, la presencia de Laporte, Eric García y Pau Torres le taparon el hueco.

- ERIC GARCÍA (3 partidos jugados / 3 titular / 0 completos)

Minutos: 251. Kilómetros: 26,3. Goles: 0. Remates: 1 (0 a portería). Asistencias: 0. Pases: 282 completos de 292 (97%).

Su falta de minutos en la temporada con el Manchester City tras no renovar su contrato, se notó en partidos de alta intensidad. Comenzó tres y no pudo acabar ninguno. Su salida de balón enamora a Luis Enrique pero dejó falta de contundencia defensiva, siendo el más endeble de la zaga en la cita de semifinales. Intercambió presencias en el once con Pau Torres, devolviendo simetría su entrada al ocupar la zona derecha del centro de la zaga y permitir jugar a Laporte en su demarcación natural.

- AYMERIC LAPORTE (6 partidos jugados / 6 titular / 6 completos)

Minutos: 630. Kilómetros: 65,9. Goles: 1. Remates: 2 (1 a portería). Asistencias: 0. Pases: 658 completos de 689 (95,8%).

Retomó el testigo de Sergio Ramos como el jefe de la zaga y en su primera participación defendiendo a España tras su nacionalización, se dejó el alma en cada partido. Lo jugó todo en la Eurocopa, el jugador con más minutos, con intensidad siempre, aportando un gol y una asistencia de cabeza que no figura en los registros porque el tanto lo acabaron dando en propia puerta de Eslovaquia. Quedó marcado por su inocencia ante Robert Lewandowski en el tanto del empate de Polonia y cometió un error ante Suiza, por no despejar con contundencia y mostrar falta de compenetración con Pau Torres pero aportó lo que le pidió Luis Enrique, dando buena salida de balón y mostrando jerarquía. La selección tiene central para años.

- PAU TORRES (6 partidos jugados / 3 titular / 2 completos)

Minutos: 372. Kilómetros: 41,7. Goles: 0. Remates: 3 (1 a portería). Asistencias: 2. Pases: 416 completos de 439 (95%).

Le faltó la firmeza que exhibe en el Villarreal formando una pareja de centrales zurdos con Laporte, que en ocasiones no estuvo al nivel esperado. Era su primer gran torneo y se notó en su falta de confianza, nervioso por momentos, cometiendo errores con balón y falto de la contundencia que demanda su posición. Es uno de los jugadores a los que el torneo les ha servido como un máster acelerado para su crecimiento y que le permitirá llegar al Mundial con mayor jerarquía.

- JORDI ALBA (6 partidos jugados / 5 titular / 5 completos)

Minutos: 553. Kilómetros: 64,2. Goles: 0. Remates: 2 (1 a portería). Asistencias: 2. Pases: 465 completos de 544 (86%).

Acudió a la Eurocopa sin la seguridad de ser titular en el lateral izquierdo, habiendo jugado menos que Gayá en los partidos previos, pero se convirtió en un indiscutible para Luis Enrique. Los años no pasan por Jordi Alba que ante Italia igualó a Cesc Fábregas y Andrés Iniesta como el futbolista con más partidos con la selección española en Eurocopas. Siempre fue un puñal en su costado, dejando centros de peligro y hasta dos asistencias. Alcanza quince para convertirse en el máximo asistente de la historia de la selección.

- JOSÉ LUIS GAYÁ (1 partidos jugados / 1 titular / 0 completos)

Minutos: 77. Kilómetros: 7,4. Goles: 0. Remates: 3 (1 a portería). Asistencias: 1. Pases: 44 completos de 48 (92%).

Pese a que solo apareció un partido, ante Croacia, dejó un gran rendimiento en el lateral izquierdo aportando mucha llegada y generando más peligro que otros que tuvieron un protagonismo mayor en el torneo. En los 77 minutos que aguantó antes de retirarse con calambres, le dio tiempo a repartir una asistencia y dejar tres remates. Su nivel hizo que haya sabido a poco su presencia en los partidos.

. Centrocampistas:

- SERGIO BUSQUETS (4 partidos jugados / 4 titular / 1 completos)

Minutos: 397. Kilómetros: 46,8. Goles: 0. Remates: 3 (1 a portería). Asistencias: 0. Pases: 300 completos de 326 (92%).

Su primer torneo como capitán se destapó como un líder natural del vestuario, con el respeto de todos sus compañeros a los que apoyó en cada momento, hasta cuando le tocó sufrir el coronavirus y verse apartado de la concentración. Lo pasó mal en su domicilio, temió por perderse el torneo pero Luis Enrique le esperó el tiempo que fuese necesario. No jugó en los dos empates iniciales y su regreso al campo dio a España la jerarquía que le faltaba. Busi ejerce el oficio de futbolista, y en concreto el de mediocentro, mejor a cada año que va sumando a su DNI. Dio lecciones y solo el físico le impidió acabar los partidos. Un jugador único.

- RODRIGO HERNÁNDEZ (5 partidos jugados / 2 titular / 1 completos)

Minutos: 226. Kilómetros: 29,1. Goles: 0. Remates: 3 (1 a portería). Asistencias: 0. Pases: 187 completos de 201 (95%).

Comenzó la Eurocopa como titular ante la ausencia de Busquets y perdió protagonismo con el regreso del capitán. Es su relevo natural y juntos comparecieron unos minutos claves en la reacción de semifinales ante Italia, gracias al retoque táctico de Luis Enrique. Fue su momento de mayor entidad en el torneo, acercándose a lo que es en el Manchester City pero que aún no ha conseguido trasladar a la selección.

- KOKE RESURRECCIÓN (6 partidos jugados / 6 titular / 1 completos)

Minutos: 481. Kilómetros: 61,7. Goles: 0. Remates: 7 (1 a portería). Asistencias: 0. Pases: 405 completos de 457 (88%).

Asumió un papel de actor principal y respondió con galones en su mejor fase final con la selección, tirando de veteranía en muchos momentos, aportando una gran labor física en el centro del campo para desfigurar rivales y sin desentonar con el balón en la posesión. A sus buenas lecturas de partidos solo le faltó el gol, sumándose en numerosas ocasiones desde segunda línea pero perdonando claras ocasiones para marcar. Hasta siete remates y uno solo a portería, alguno de ellos a placer. Fue indiscutible gracias a su notable rendimiento.

- THIAGO ALCÁNTARA (4 partidos jugados / 0 titular / 0 completos)

Minutos: 65. Kilómetros: 8,9. Goles: 0. Remates: 2 (0 a portería). Asistencias: 0. Pases: 73 completos de 87 (82%).

Nadie, ni él mismo, esperaba una Eurocopa con tan poco protagonismo. Koke y Pedri le cerraron la puerta de la titularidad y pese a que su actitud en el grupo siempre fue positiva, los pocos minutos que saltó al terreno de juego nunca aportó lo que se espera de él. Le faltó tiempo para demostrar su nivel, sin dejar su visión privilegiada en el pase filtrado en ningún momento ni llegada a portería del rival. Se desquitó marcando con calidad su penalti de la tanda final ante Italia.

- PEDRI GONZÁLEZ (6 partidos jugados / 6 titular / 5 completos)

Minutos: 629. Kilómetros: 76,1. Goles: 0. Remates: 0. Asistencias: 0. Pases: 429 completos de 465 (92%).

La gran sensación de España en la Eurocopa. A sus 18 años su figura fue creciendo según se fue quitando la timidez, el miedo a intentarlo, para acabar siendo el gran referente del juego. Dejó muestras de la más alta calidad en cada gesto técnico, ofreciéndose siempre como opción al pase, marcando un cien por cien de acierto al darlo en semifinales y un recital inolvidable. Pieza clave en el repliegue defensivo con un recorrido que plasman los 76 kilómetros recorridos en seis partidos, el que más de la competición con diferencia al resto. A Pedri, que juega en la elite como si jugase en el barrio con amigos, solo se le puede reprochar su falta de protagonismo en los últimos metros. Le faltó intentar disparos y repartir asistencias.

- FABIÁN RUIZ (3 partidos jugados / 0 titular / 0 completos)

Minutos: 68. Kilómetros: 11,1. Goles: 0. Remates: 1 (0 a portería). Asistencias: 0. Pases: 56 completos de 64 (87%).

Apenas tuvo oportunidades de demostrar su nivel. Tres apariciones, siempre desde el banquillo para mostrar elegancia con balón pero sin la chispa física adecuada para que Luis Enrique le concediese mayor protagonismo y sacase provecho de su buen disparo. La prórroga ante Croacia fueron sus mejores momentos. Desde entonces no volvió a jugar.

. Delanteros:

- FERRÁN TORRES (6 partidos jugados / 4 titular / 0 completos)

Minutos: 366. Kilómetros: 39,5. Goles: 2. Remates: 8 (3 a portería). Asistencias: 1. Pases: 115 completos de 143 (83%).

Explotó su descaro siempre pegado a banda y manteniendo sus buenos registros goleadores como internacional, el máximo goleador de la selección desde el regreso al cargo de Luis Enrique. Marcó dos tantos, la pidió siempre, encaró rivales y explotó su velocidad. En fase defensiva dio el trabajo en la presión que tanto le gusta al seleccionador. No se notó que era su primer gran torneo como internacional.

- ADAMA TRAORÉ (1 partido jugado / 0 titular / 0 completos)

Minutos: 13. Kilómetros: 1,7. Goles: 0. Remates: 0. Asistencias: 0. Pases: 13 completos de 15 (87%).

Fue una de las sorpresas de la convocatoria, un jugador que aportaba algo diferente a la selección, extremo puro y velocidad, pero Luis Enrique no recurrió a él en ningún momento, ni cuando estuvo a punto de entrar ante Italia pero el tanto de Morata frenó su entrada al terreno de juego en Wembley. Se marchó frustrado pero habiendo debutado jugando unos minutos ante Eslovaquia.

- MIKEL OYARZÁBAL (6 partidos jugados / 1 titular / 0 completos)

Minutos: 164. Kilómetros: 21,1. Goles: 1. Remates: 9 (4 a portería). Asistencias: 0. Pases: 79 completos de 90 (75%).

Fue la apuesta sorpresa de Luis Enrique de inicio ante Italia para jugar con Olmo de falso nueve y dejó muestra de su velocidad con el balón cosido al pie, hasta 32,2 kilómetros por hora, el segundo más rápido tras Marcos Llorente. Pese a que heredó el testigo de Cesc Fábreas al marcar el penalti definitivo de la tanda de cuartos, le faltó acierto en el remate en semifinales. En su cabeza estuvo el pase a la final. Un gol en nueve remates. España echo en falta su pegada.

- PABLO SARABIA (5 partidos jugados / 3 titular / 1 completos)

Minutos: 252. Kilómetros: 30,8. Goles: 2. Remates: 8 (4 a portería). Asistencias: 2. Pases: 121 completos de 154 (75%).

Una lesión muscular sufrida en el inicio del partido de cuartos ante Suiza, frenó en seco su crecimiento y le apartó de las semifinales. Cuando Luis Enrique apostó por él como sorpresa en la convocatoria sabía lo que hacía. Respondió con goles y asistencias. Se hizo un hueco en el tridente ofensivo siendo un futbolista determinante en los últimos metros, con calidad y afinado en la definición.

- DANI OLMO (5 partidos jugados / 3 titular / 1 completo)

Minutos: 379. Kilómetros: 42,6. Goles: 0. Remates: 20 (7 a portería). Asistencias: 3. Pases: 149 completos de 194 (77%).

Demostró con su partido para enmarcar ante Italia la dimensión de futbolista que es. En la demarcación de falso nueve dio una lección. Antes apareció siempre por banda izquierda, sobrado de voluntad pero con falta de acierto en el remate. El futbolista que más asistencias repartió de la selección en el torneo, tres, pero el que peor porcentaje mostró en la definición. Hasta 20 remates y ni un solo gol. Marcó el penalti de la tanda de Suiza, levantando a España de la lona cuando peor estaba, pero mandó a las nubes el de semifinales ante Italia. Le espera un gran futuro con España.

- ÁLVARO MORATA (6 partidos jugados / 5 titular / 1 completo)

Minutos: 452. Kilómetros: 52,9. Goles: 3. Remates: 16 (9 a portería). Asistencias: 0. Pases: 114 completos de 144 (79%).

Se instaló en una montaña rusa en la Eurocopa, denunciando insultos y amenazas en redes sociales y a sus familia en Sevilla. Protagonista de memes por sus errores en acciones claras de gol pero desquitándose a lo grande al acabar como máximo goleador de España en el torneo con tres tantos, lo que le permite convertirse en el jugador con más goles español en Eurocopas superando a David Villa y Fernando Torres. Luis Enrique realizó una defensa a ultranza de él, como nunca con un futbolista: 'Jugaremos Morata y diez más', llegó a afirmar para reforzar la confianza de su futbolista. Lo consiguió. El madrileño le aporta un trabajo clave en la presión, un desgaste físico encomiable y fue creciendo en el torneo a medida que avanzó hasta firmar el gol del empate ante Italia.

- GERARD MORENO (5 partidos jugados / 2 titular / 0 completos)

Minutos: 277. Kilómetros: 32,1. Goles: 0. Remates: 15 (5 a portería). Asistencias: 2. Pases: 92 completos de 127 (70%).

No aportó el rendimiento que se esperaba del máximo goleador nacional en la temporada. Apenas apareció por la zona del nueve y jugó tirado a banda derecha, rebajando su efectividad en los últimos metros. Dejó dos asistencias pero le faltó puntería. Ni un solo gol en quince remates, uno de los males que impiden a España estar en la final y pelear por el título. Su actitud siempre fue la adecuada y no falló en las dos tandas de penaltis. EFE

