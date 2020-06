La F1 regresará sin planes de introducir ningún 'truco'

Madrid, 2 jun (EFE).- Chase Carey, máximo responsable del Mundial de Fórmula Uno, afirmó este martes, horas después de hacerse público el calendario con las ocho primeras pruebas del campeonato, que los encargados de elaborar los reglamentos seguirán discutiendo cómo se pueden revisar los formatos tradicionales de los fines de semana de carreras, pero precisó que no tienen planes de introducir ningún 'truco'.

Reconoció que 'los jefes de equipo, la F1 y la FIA discutieron una propuesta para reemplazar la sesión de clasificación por una carrera de esprint con parrilla invertida -en la que el líder del campeonato comienza en último lugar- para definir el orden de salida de la carrera del domingo'.

'La idea era que esa carrera de esprint con parrilla invertida fuese la segunda de las dos que se disputasen en un mismo circuito dos fines de semanas consecutivos, caso de las dos del Red Bull Ring austríaco y el circuito inglés de Silverstone, para evitar la amenaza de que la segunda carrera se desarrolle de manera similar a la primera', agregó.

Sin embargo, el plan no recibió la unanimidad de los equipos y por lo tanto, en la actualidad, no puede ser introducido. Las conversaciones sobre los diferentes formatos continuarán en el futuro, pero no está claro si habrá algún ajuste esta temporada, explicó la F1 en su web.

'Hemos tenido discusiones en los últimos dos años sobre si deberíamos buscar formas de hacer algunos cambios que honren el deporte, que respeten lo que ha hecho que el deporte sea grande, pero creemos que serían cambios que mejorarían la experiencia de los aficionados', dijo Carey.

'Hemos hablado de un par (de carreras) en el contexto de los coronavirus (las dobles citas que encabezan Austria y Gran Bretaña). En este momento hemos tenido uno que ha sido publicitado sobre una parrilla invertida con la que no todos los equipos se sentían cómodos, y hacer cambios en este corto plazo requiere unanimidad de apoyo', añadió.

'Estamos cambiando casi en tiempo real dentro de la temporada, pero seguiremos buscando ideas. Queremos asegurarnos de que no sean trucos. Es un gran deporte con una gran historia, grandes héroes, grandes estrellas, pilotos increíblemente talentosos y otros individuos, así que queremos respetar todo hasta cierto punto, pero queremos asegurarnos de que eso no signifique que no buscaremos formas de hacer algunos cambios', continuó.

Carey cree que 'hasta cierto punto, el hecho de que esta temporada sea única da un poco más de oportunidad de probar algo que no se haría, a menos que fuera una posibilidad real de añadir algo a la carrera'. 'Pero creo que seguiremos (hablando). Creo que siempre queremos desafiarnos a nosotros mismos y ver si hay otras cosas que podamos hacer para mejorar el deporte', subrayó. EFE