'La familia' debuta en el baloncesto virtual

Miguel Ángel Moreno

Madrid, 19 jun (EFE).- 'La familia', el sobrenombre por el que se identifica durante los últimos años a la selección española de baloncesto, debuta este viernes en el baloncesto virtual, el primer torneo del videojuego 'NBA2K' creado por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), en el que España está entre los favoritos.

Sus protagonistas no serán esta vez Pau y Marc Gasol, Ricky Rubio, Rudy Fernández o Sergio Llull, sino 'AitorBigBoy', 'AitorVK11', 'AveMario', 'Dovalinhoo', 'Edduardopv', 'Leleferpi' y 'RafaelTGR', los componentes de la selección española de baloncesto eSports que jugarán este torneo 'FIBA eSports Open'.

Austria, Suiza y Rusia este viernes, Ucrania y Lituania el sábado, e Italia, Letonia y Chipre el domingo serán los rivales de una selección española que está entre las favoritas, ya que en España tiene al menos una decena de jugadores entre los mejores europeos en este videojuego.

'En Europa los jugadores españoles podemos ser una potencia. A nivel mundial estamos detrás de Estados Unidos, que es donde más se juega, Canadá y Australia, pero detrás de ellos estamos nosotros', asegura a EFE Rafael Galcerá 'RafaelTGR', alero y capitán de esta primera selección de NBA2K de la historia.

'Es el mejor momento para sacar una selección española de eSports, venimos de tener diez jugadores de los 20 invitados en el torneo 'NBA2K League European Invitational' con los mejores jugadores de Europa', coincide Cristian Lima 'Aircriss', jugador de este videojuego y creador de contenido en YouTube.

A la versión competitiva del 'NBA2K' se juega de forma análoga al baloncesto tradicional: cinco videojugadores por equipo, a cargo cada uno de un avatar que no se corresponde con los jugadores reales, sino que tiene el diseño y las habilidades que cada jugador decide trabajar acorde a su posición.

'Esta manera de jugar ha surgido en los últimos dos o tres años, y es la forma más justa. Si fuera un solo jugador manejando todo el equipo, la inteligencia de la máquina intervendría, mientras que si es cinco contra cinco es más justo, porque tienes que comunicarte con tus compañeros', explica el capitán de la selección española.

Así, entre los jugadores seleccionados hay bases, escoltas, aleros, ala-pívots y pívots, jugadores con mayor capacidad de anotación y especialistas defensivos, de la misma forma que en el parqué real. Cada uno elige que su jugador tenga una mayor puntuación en el apartado en el que está especializado: defensa, acierto triplista, capacidad reboteadora, potencia...

La convocatoria se hizo a partir de una preselección de 21 jugadores a los que se sometió a unas pruebas ante un jurado de la Federación. 'Hicimos unas pruebas en las que yo les narraba qué es lo que era clave en el 2K y se seleccionaron los siete', apunta RafaelTGR.

UNA INCURSIÓN ESTRATÉGICA

La selección española de eSports es una realidad muy reciente, ya que la Federación Española de Baloncesto anunció la creación de un área específica para este ámbito hace unas semanas, y casi de forma consecutiva se anunció el torneo de la FIBA.

La FEB llevaba tiempo 'prestando mucha atención' a los eSports, por ser un ámbito con una audiencia joven y en el que estaban creciendo varios operadores del deporte. 'En los últimos años hemos estado a la vanguardia en temas digitales y queríamos ser de los primeros en incorporarnos', aseguran a EFE desde el ente federativo.

Esa exploración del terreno se juntó con la situación generada por la pandemia de coronavirus, que paralizó las competiciones e hizo que la entidad se centrara en sus canales digitales con vídeos de los éxitos de las selecciones y encuentros virtuales con los internacionales, que le han permitido multiplicar por cinco el tráfico habitual de sus perfiles en las redes sociales.

La entrada en los eSports de la FEB coincidió con que durante la pandemia se pudo comprobar la afición por los eSports de muchos jugadores profesionales de baloncesto, incluso miembros de la selección como el alero Álex Abrines o el alero Edgar Vicedo, que participaron en torneos estas semanas de videojuegos, no solo 'NBA2K' sino también otros no deportivos, como 'Fortnite'.

'Para nosotros era coherente si entrábamos en los 'eSports' hacerlo en un juego de nuestro deporte, pero no estamos cerrados a que se puedan desarrollar iniciativas de otros juegos', apuntan des de la FEB.

LAS LIMITACIONES DE UN JUEGO BASADO EN LA NBA

España competirá a partir de este viernes con una equipación análoga a la que lleva el equipo nacional de baloncesto, llevada al videojuego gracias al trabajo de Christian Lima 'Aircriss' que la reprodujo en el modo de creación de equipaciones del juego, ya que el 'NBA2K' solo incluye equipos NBA.

'La FEB me contactó porque previamente había colaborado con el Unicaja para hacer su equipación en el juego y querían que les ayudara a crear una lo más fiel posible', detalla Lima. De hecho, esta camiseta incluirá a dos patrocinadores (B the travel Brand y Finetwork) que no habían 'debutado' en el baloncesto tradicional.

Que el simulador de baloncesto líder de los 'eSports' esté basado exclusivamente en el campeonato estadounidense no es una limitación para sus jugadores, que consideran que si crece el número de jugadores y la apuesta por las competiciones, la compañía que elabora el juego (2K Games) generará selecciones nacionales y equipos europeos.

'Hace años había en el juego equipos de Euroliga, es un tema de marketing y licencias, pero si la tendencia y ganas que tenemos en Europa se van viendo, seguro que en 2K nos darán las herramientas. De momento este es el primer paso. Es como cuando se jugó el primer Eurobasket de la historia, seguro que tuvieron que hacer el mismo trabajo que estamos haciendo nosotros', reflexiona RafaelTGR.

Por ello, para los jugadores que la FIBA y federaciones nacionales como la FEB hayan dado este paso es fundamental. 'Es un lujazo que quieran meterse. Los eSports en NBA2K están más verdes que en FIFA (fútbol), que llevan años por delante. Que tengamos selección y un primer torneo es una locura', afirma Aircriss.

La hora de la verdad ha llegado para la selección española de baloncesto 'eSports', que a partir de este viernes mostrará sus habilidades en el primer torneo internacional de baloncesto virtual. Si tienen el mismo talento que sus compañeros de la canasta real, el éxito estará cerca. EFE

1011340