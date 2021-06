La Federación busca una solución para una vacunación efectiva

Las Rozas (Madrid), 10 jun (EFE).- La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) está buscando a través de su presidente, Luis Rubiales, una solución en busca de una vacunación efectiva y, como aseguró el seleccionador Luis Enrique, no está confirmada, al estar disconformes con las dos dosis que necesita la autorizada de Pfizer.

Siguiendo los consejos de los servicios médicos de la selección española, valorando los posibles efectos adversos de una vacunación tan próxima al debut en la Eurocopa 2020 -el lunes en Sevilla ante Suecia- y analizando el tiempo que se tarda en lograr la máxima inmunización, la Federación intenta que se apruebe una vacuna monodosis.

Agradecida al apoyo del Consejo Superior de Deportes (CSD), al Ministerio de Cultura y Deportes y el de Sanidad, la Federación no descarta que la selección española acuda a la disputa de la Eurocopa sin haberse vacunado.

La vacuna aprobada para que en la mañana del viernes el Ejército, en coordinación con los servicios médicos federativos, administrasen en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a la delegación española que acudirá a la Eurocopa, de la farmacéutica estadounidense Pfizer, requiere de dos dosis separadas por 21 días.

Según reconocieron a Efe fuentes de la RFEF, se solicitó hace dos meses la administración de la vacuna en el momento en el que Luis Enrique desvelase los nombres de los 24 internacionales convocados. La respuesta fue negativa, como confirmó el seleccionador.

'Me habría gustado y a todos los integrantes de la selección tenerla ya pero son decisiones que aceptamos y ahora mismo no hay nada oficial', aseguró Luis Enrique en rueda de prensa. 'El presidente lleva varios meses negociando esto. A día de hoy no tenemos confirmación de que se nos vaya a vacunar', añadió.

El punto de vista médico apunta a que la vacuna de una sola dosis que se administra en España, Janssen, está contraindicada para menores de 50 años por posibles trombos. En el caso de Pfizer, tardaría 28 días en dar la máxima inmunización.

'Ahora no va a ser cien por cien efectiva y pueden tener efectos secundarios. Son dos dosis separadas por 21 días y la máxima inmunización se consigue a los 28 días. Entre medias generan inmunidad pero no la máxima. Janssen es una dosis y a los catorce días se tiene máxima inmunización', explican a Efe médicos del hospital Severo Ochoa.

Luis Enrique y los médicos de la selección española no quieren correr el riesgo de que la vacuna genere alguna reacción negativa en jugadores y pueda tener bajas para el primer partido o en la segunda dosis para los cuartos de final, en caso de alcanzarlos.

'La postinyección puede provocar fiebre, cefalea y escalofríos que afectarían negativamente al rendimiento deportivo. Se recomienda no entrenar', asegura el médico Luis Díaz.

Durante todo el jueves se están produciendo negociaciones para llegar a un acuerdo que será anunciado durante la tarde. Por el momento, la vacunación planificada para la mañana del viernes está en el aire. EFE