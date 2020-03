La FIFA seguirá adelante con reclamación económica a Blatter y Platini

Madrid, 5 mar (EFE).- La FIFA destacó que la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que rechaza el recurso de Michel Platini por la sanción que le impuso la organización 'está en línea con la decisión de la Comisión de Ética' y aseguró que seguirá buscando la restitución de la cantidad que se le pagó indebidamente.

En un comunicado, la FIFA confirmó haber tenido noticia de la decisión del tribunal, que 'consideró manifiestamente infundado el recurso' del expresidente de la UEFA y exvicepresidente de la FIFA, el francés Michel Platini.

'La FIFA continuará buscando la restitución de los dos millones de francos suizos pagados indebidamente por el expresidente Joseph Blatter a Michel Platini en febrero de 2011', añadió.

El pasado diciembre la FIFA confirmó que había presentado una demanda ante la justicia suiza por la que reclama dicha cantidad a Blatter y a Platini y que en caso de que su reclamación tenga éxito se comprometió a destinar esos fondos al desarrollo del fútbol.

Durante su etapa presidencial, el suizo Joseph Blatter aprobó el 18 de enero de 2011 el mencionado pago y el dinero fue transferido por la FIFA a una cuenta bancaria de Platini el 1 de febrero, según los datos de la federación internacional.

La Comisión de Ética de la FIFA condenó por esto inicialmente tanto a Blatter como a Platini ocho años de inhabilitación para ejercer cualquier actividad ligada al fútbol nacional o internacional y a una multa de 80.000 francos suizos (unos 75.000 euros). La Comisión de Apelación rebajó después la suspensión a seis años.

Platini recurrió posteriormente al TAS que redujo su sanción a cuatro años, periodo que ya se ha cumplido, y también apeló ante el Tribunal Federal suizo, que confirmó la decisión del TAS con el argumento de que la prohibición para ejercer cargos 'no parecía excesiva', teniendo en cuenta la edad de Platini (61 años en 2015).

El francés demandó a Suiza en 2018 ante el Tribunal de Estrasburgo, al entender que no se había protegido su derecho a un juicio justo, que se había infringido el principio de que no puede haber una pena que no esté contemplada en la normativa y que tampoco se había respetado su derecho al respeto de la vida privada y familiar.

Este jueves el tribunal de Derechos Humanos consideró que la sanción que la FIFA le impuso 'no fue excesiva ni arbitraria'. EFE