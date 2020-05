La FIFA suspende al presidente de la Federación Haitiana por caso de abusos

Redacción deportes, 25 may (EFE).- La FIFA suspendió este lunes, de forma temporal, al presidente de la Federación Haitiana, Yves Jean-Bart, por un periodo de 90 días debido a las investigaciones abiertas en su contra por un caso de abusos sexuales.

La sanción provisional es de aplicación inmediata, a partir de hoy, y fue impuesta en aplicación de los artículos 84 y 85 del Código de Ética de la FIFA, según un comunicado del organismo.

Jean-Bart está siendo investigado por la Justicia de su país por unas denuncias vertidas por el diario The Guardian, que acusan al responsable del fútbol haitiano de haber obligado a varias jugadoras a tener relaciones sexuales con él, incluida una que se vio obligada a abortar.

Las presuntas agresiones habrían ocurrido en los últimos cinco años, según el rotativo inglés.

Cuando fue convocado a declarar por primera vez al tribunal, el pasado 14 de mayo, el abogado de Jean-Bart, Stanley Gaston, dijo que el presidente de la federación no tiene ningún caso abierto en el tribunal, señalando que solo hay alegaciones hechas por un periódico.

'Por el momento, no hay ningún caso, ni víctima ni demandantes. Estamos en un expediente que se refiere a abusos sexuales, si no hay víctimas ni denunciantes, no hay abuso sexual', aseveró el abogado. EFE